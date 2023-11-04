Роскосмос представил первую цифровую карту России

Роскосмос завершил первый этап масштабирования проекта «Цифровая Земля» на всю территорию России, сообщает пресс-служба корпорации.

Работы по оцифровке на основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса велись в течение нескольких лет. Результатом стала первая всеобъемлющая цифровая карта хозяйственной деятельности и состояния природных ресурсов.

Публикация карты «Россия в цифрах» приурочена к началу работы международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Самостоятельно изучить единую цифровую карту хозяйственной деятельности страны можно на сайте проекта «Цифровая Земля — Сервисы».

Отмечается, что карта приносит конкретную пользу сотрудникам профильных министерств — сельского хозяйства, МЧС, информатизации, природопользования, экологии и ряда других в решении их повседневных рабочих задач.