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Роскосмос представил первую цифровую карту России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Цифровая Земля»

Роскосмос завершил первый этап масштабирования проекта «Цифровая Земля» на всю территорию России, сообщает пресс-служба корпорации.

Работы по оцифровке на основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса велись в течение нескольких лет. Результатом стала первая всеобъемлющая цифровая карта хозяйственной деятельности и состояния природных ресурсов.

Публикация карты «Россия в цифрах» приурочена к началу работы международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Самостоятельно изучить единую цифровую карту хозяйственной деятельности страны можно на сайте проекта «Цифровая Земля — Сервисы».

Отмечается, что карта приносит конкретную пользу сотрудникам профильных министерств — сельского хозяйства, МЧС, информатизации, природопользования, экологии и ряда других в решении их повседневных рабочих задач.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

corrector

теперь наконец то американские моряки будут плавать по морю, а не ходить !!

volmen

Ну.., это типо настоящая женщина? Или в стиле новых веяний, переделанная?

Asd10

Сколько леопардов уничтожили, столько и наград. И за этого монстра выплатят. Но не тебе.

Asd10

Каждая звезда на американском флаге это отдельная голова без туловища и хвоста. Паразиты, короче.