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Сомелье собачьего корма ищут в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирская компания «ПЕТ-АГРО» разместила вакансию сомелье собачьего корма с зарплатой 270 тысяч рублей на сайте hh.ru. Компания готова взять кандидатов и без опыта работы.

Основной задачей специалиста станет дегустация кормов конкурентов и последующая обратная связь для улучшения продукции компании.

Помимо ежедневной дегустации, кандидат должен быть готов к закупкам кормов различных марок, записи видеообзоров, командировкам, выставкам, а также участию в соревнованиях сомелье.

Фото: © скриншот

Производители собачьих и кошачьих кормов действительно тестируют на вкус свою продукцию. Такой специалист обычно называет не сомелье, а дегустатор или тестировщик. Его задача попробовать, не глотая корм и оценить, не противен ли он. Скорее всего противный для человека корм не понравится и собаке.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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Топ комментариев

Alhazred

А никто и не пишет тут об этом, как о чем-то особенном. Это у тебя видимо подгорает капитан Очевидность)))

Гаврило Принцип

Бойцы???Бойцы сейчас в окопах - под Авдеевкой и Купянском.А это - очередные защитнички бородатых...

GammiPluh

Предлагаю на Украине снова начать проверять на "паляницу" авось где вороги в рядах захистников остались...

mosquito__2010

У нас не получилось - давайте поговорим. Они же реально себя исключительными мнят.