Сомелье собачьего корма ищут в Новосибирске

Новосибирская компания «ПЕТ-АГРО» разместила вакансию сомелье собачьего корма с зарплатой 270 тысяч рублей на сайте hh.ru. Компания готова взять кандидатов и без опыта работы.

Основной задачей специалиста станет дегустация кормов конкурентов и последующая обратная связь для улучшения продукции компании.

Помимо ежедневной дегустации, кандидат должен быть готов к закупкам кормов различных марок, записи видеообзоров, командировкам, выставкам, а также участию в соревнованиях сомелье.

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Производители собачьих и кошачьих кормов действительно тестируют на вкус свою продукцию. Такой специалист обычно называет не сомелье, а дегустатор или тестировщик. Его задача попробовать, не глотая корм и оценить, не противен ли он. Скорее всего противный для человека корм не понравится и собаке.