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Более 40% новосибирцев увольнялись из‑за стресса на работе

Источник:
Sibnet.ru
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Офис
Фото: © Sibnet.ru

Более 40% жителей Новосибирской области меняли место трудоустройства по причине постоянного стресса на рабочем месте, сообщает служба исследований hh.ru.

82% опрошенных из Новосибирской области считают, что постоянные стрессы на работе могут привести к решению об увольнении или смене работы, оставшиеся 18% не считают их достаточным поводом для таких радикальных изменений.

На практике же 42% жителей области как минимум один раз меняли место трудоустройства по причине постоянного стресса на рабочем месте. Чаще всего это случается в среде маркетологов, специалистов по управлению персоналом и бухгалтеров. Еще у 45% жителей региона подобного опыта не было, а 13% затруднились ответить.

Главными причинами стресса на работе для трудящихся региона являются неуверенность в завтрашнем дне, руководство и атмосфера в коллективе. Кроме того, были названы такие факторы, как личные проблемы, новости и социально-политический контекст, крупные перемены в жизни, сроки выполнения задач и график работы.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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