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Мировой экономике предрекли финансовое заражение

Источник:
CNBC
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Мировая экономика может столкнуться с финансовым «заражением» в случае эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, спрогнозировал главный экономический советник компании Allianz Мохаммед Эль-Эриан.

Эксперт отметил, что чем дольше конфликт будет продолжаться, тем больше негативный эффект будет для мировой экономики. При самом плохом развитии событий будет наблюдаться ускорение снижения темпов роста глобального ВВП, а инфляция вырастет, передает CNBC.

Соответствующие риски растут с момента начала эскалации в регионе. При этом в случае сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке глобальная экономика подвергнется опасности более широкой фрагментации рынков.

Финансовое заражение усугубит и без того широко распространенные проблемы, стоящие перед мировой экономикой, включая стагнацию роста и устойчиво высокую инфляцию, подчеркнул советник.

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