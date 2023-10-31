Кадыров приказал при беспорядках делать четвертый выстрел в лоб

Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал силовикам жестко подавлять возможные беспорядки, а если нет реакции на предупредительные выстрелы, пускать пули в лоб.

«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», — цитирует РИА Новости Кадырова с совещания с представителями МВД и Росгвардии.

Кадыров встретился с республиканскими силовиками после беспорядков в Дагестане, где толпа 29 октября прорвалась в аэропорт и на взлетно-посадочную полосу в поисках «беженцев из Израиля».

В беспорядках, по последним данным, участвовали около 1,2 тысячи человек. Задержаны более 80 человек. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.