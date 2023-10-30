Продажи новостроек в Новосибирске составили рекордные 21,6 млрд рублей

Продажи новостроек в Новосибирске второй месяц подряд бьют рекорды, в сентябре куплено квартир на 21,6 миллиарда рублей, сообщает портал для риелторов Realt.one.

По аналитическим данным объем продаж квартир, купленных по договору долевого участия, составил 21,6 миллиарда рублей, рост месяц к месяцу составил 33%. В сентябре девелоперам удалось реализовать 3,8 тысячи объектов, и них 130 — апартаменты.

Вырос средний срок кредита — до 25 лет, и средняя сумма ипотечного займа — до 3,8 миллиона рублей. В объеме ипотечного кредитования спрос между вторичным и первичным жильем распределяется практически поровну: 52% пришлось на «вторичку», 47% — на новостройки.

«Причина — желание потребителей успеть оформить кредит на выгодных условиях — до повышения ставок. Стимулирует к покупке и предстоящее повышение размера минимального первоначального взноса по льготным программам. Так что, если планируете приобретать недвижимости, лучше не откладывать покупку в долгий ящик». руководитель направления Realt.one Александр Свежинцев.