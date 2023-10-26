Корпус морской пехоты США начал испытание нового поколения собак-роботов с искусственным интеллектом Unitree Go1 , которые должны повысить мобильность и безопасность морпехов на поле боя.

Морские пехотинцы прозвали робопса GOAT. Он предназначен для переноски тяжелых грузов, разведки местности и огневой поддержки в отдаленных и опасных районах, отмечает. Он способен следовать голосовым командам и бегать со скоростью до 10 миль (16 км) в час, приводит РБК материал Fox News.

Пса можно оборудовать для перевозки на спине пехотной противотанковой ракетной установки. Помимо этого робопес может быть оснащен фронтальной камерой GoPro, лазерами прицеливания и другим необходимым оборудованием.

Один из морпехов, который участвовал в испытаниях, назвал GOAT «слегка пугающим», но в то же время «очень крутым».