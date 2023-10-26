Эксперт перечислил варианты выгодных инвестиций

Хорошие перспективы открываются для владельцев акций сырьевых компаний, в частности, из нефтегазового сектора, сообщил аналитик, партнер Capital Lab Евгений Шатов.

«Спрос на энергию и нефть в мире остается высоким, особенно с учетом возросших геополитических рисков. Ожидается, что доходность компаний нефтегазового сектора может превысить 25% на годовом горизонте», — сказал «Известиям» аналитик .

По его словам, интерес также представляют акции сектора IT и кибербезопасности, бумаги платформенных компаний-квазимонополистов, а также металлургический и золотодобывающий сектора, добавил партнер Capital Lab.

Говоря о надежных консервативных активах, он отметил инвестиции в драгоценные металлы (золото, серебро, платина). Как объяснил эксперт, вложения в сырье традиционно считаются долгосрочным инструментом сохранения сбережений, однако нужно учитывать, что металлы растут в цене невысокими темпами.

«Для хеджирования портфеля также рекомендуется приобрести ОФЗ (облигации федерального займа) с плавающими купонами и «замещающие» облигации, номинал и купоны по которым номинированы в валюте, а покупка и выплаты осуществляются по текущему рублевому курсу», — сказал Шатов.

Также привлекательными остаются вложения в ликвидную недвижимость в крупных городах, которая генерирует стабильный доход, считает эксперт.