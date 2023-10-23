НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Стоит ли переобуваться в китайские шины

Источник:
Sibnet.ru
569 0
След шин
Фото: © ru.freepik.com
Российские автолюбители несколько лет назад не рассматривали китайские шины всерьез. Но сейчас ситуация на рынке изменилась: покрышки известных брендов на складах заменили многочисленные названия из Китая. Какие достоинства и недостатки есть у китайской резины?

Китайский шинный рынок — это сотни брендов. Линейка производителей включает как эконом сегмент, так и более дорогие шины. Наиболее известны в России Sailun, Triangle, Maxxis, GT Radial, Hifly, Linglong.

«Бояться китайских шин как явления уже давно не стоит», — высказывал мнение агентству «Автостат» заместитель главного редактора «За рулем» Никита Гудков.

По его мнению, один из аргументов для спокойного восприятия китайских шин — то, что автомобили из Поднебесной чаще всего обуты именно в свои родные покрышки, и «какого-то вала народного гнева в сторону их потребительских свойств не наблюдается».

До 2022 года лидерами рынка были французские Michelin, японские Bridgestone и американские Goodyear. Сейчас их сменили Triangle и Sailun из Китая, а также южно-корейские Kumho. (Данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры»)

«Каких-то нареканий по качеству к китайской резине нет», — констатировал технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.

Однако все модели китайских брендов имеют весьма посредственные характеристики и проигрывают в тестах «классическим» производителям. Также пока сложно оценить проходимость покрышек — Гудков полагает, что именно тут возможны неприятные открытия.

Главное преимущество шин из КНР — их сравнительно низкая стоимость. Китайские производители не придумывают новые технологии, а используют простейшие резино-технические смеси и шипы, не проводят исследования или тесты своей продукции, не делают рекламу. Именно поэтому их цена ниже.

Топ китайских зимних шин

Канал «ВоКолесо» на YouTube проанализировал 47 китайских брендов, представленных в России, и составил топ китайских зимних шин как шипованных, так и фрикционных (липучки).

Топ-3 шипованных китайских зимних шин:

Maxxis Arctictrekker NP3 — 3 место. Более крупный протектор дает лучшие тяговые свойства и свойства торможения на снегу, а вкупе с глубиной протектора — водоотвод. Но шина шумная.

Linglong Green-Max Winter Grip 2 — 2 место. У шин есть центральное ребро, которое дает лучшую устойчивость на трассе. Плюс — разнонаправленные зацепы, которые позволят лучше чувствовать при маневрировании, поворотах руля. Эта резина неплохо показывает себя на льду.

Triangle IcelynX TI501 — 1 место. У шины много шипов, это дает шумность, но нормальный зацеп на обледенелостях. Можно отметить прочную боковину, у которой нет откровенной дубовости, она эластичная. Глубина протектора солидная, но канавки узкие, что будет отрицательно влиять на работу в снегу и на водоотвод.

Более половины (56,2%) автовладельцев не готовы к покупке китайской резины, согласно опросу «Автостата» и «За рулем». Каждый пятый из респондентов категорично ответил: «Нет, никогда!».

Топ-3 китайских липучек:

Triangle SnowLink PL02 — 3 место. Шина похожа на ряд моделей Bridgestone и Yokohama с проверенным временем рисунком протектора. Ламели мелкие, позволяют неплохо работать на обледенелостях. Средней жесткости. У резины хорошие отзывы в интернете, огромный плюс для многих — мега-большая защита обода диска.

Maxxis Premitra Ice 5 — 2 место. Прочная, протектор полностью открытый, что хорошо влияет на водоотвод, но на асфальте шумновата.

Sailun Ice Blazer Artic — 1 место. Рисунок протектора очень глубокий, что позитивно будет влиять на работу в рыхлом снегу, на водоотвод. Размерная сетка огромная. Отзывы накопились неплохие.

Еще по теме
Toyota представила совершенно новый Land Cruiser
Названы самые популярные у воров запчасти автомобилей
Chery запустила онлайн-продажи своих автомобилей через Ozon
Составлен список автомобилей для чиновников
смотреть все
Авто #Авторынок #Потребитель
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Финский рэпер выбросил со сцены флаг Украины
Странную деталь заметили на переданных ВСУ ракетах ATACMS
Выбран победитель шоу «Голос. Уже не дети»
Россия нашла ответ на дальнобойные ракеты ATACMS
Обсуждение (0)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
51
Депутат Госдумы призвал уничтожить не доверяющих Путину россиян
50
Больница в Газе попала под ракетный удар, погибли сотни
43
Бастрыкин пригрозил мигрантам новым наказанием за отказ от СВО
41
Си Цзиньпин поддержал российский народ
38
Россия нашла ответ на дальнобойные ракеты ATACMS