Стоит ли переобуваться в китайские шины

Российские автолюбители несколько лет назад не рассматривали китайские шины всерьез. Но сейчас ситуация на рынке изменилась: покрышки известных брендов на складах заменили многочисленные названия из Китая. Какие достоинства и недостатки есть у китайской резины?

Китайский шинный рынок — это сотни брендов. Линейка производителей включает как эконом сегмент, так и более дорогие шины. Наиболее известны в России Sailun, Triangle, Maxxis, GT Radial, Hifly, Linglong.

«Бояться китайских шин как явления уже давно не стоит», — высказывал мнение агентству «Автостат» заместитель главного редактора «За рулем» Никита Гудков.

По его мнению, один из аргументов для спокойного восприятия китайских шин — то, что автомобили из Поднебесной чаще всего обуты именно в свои родные покрышки, и «какого-то вала народного гнева в сторону их потребительских свойств не наблюдается».

До 2022 года лидерами рынка были французские Michelin, японские Bridgestone и американские Goodyear. Сейчас их сменили Triangle и Sailun из Китая, а также южно-корейские Kumho. (Данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры»)

«Каких-то нареканий по качеству к китайской резине нет», — констатировал технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.

Однако все модели китайских брендов имеют весьма посредственные характеристики и проигрывают в тестах «классическим» производителям. Также пока сложно оценить проходимость покрышек — Гудков полагает, что именно тут возможны неприятные открытия.

Главное преимущество шин из КНР — их сравнительно низкая стоимость. Китайские производители не придумывают новые технологии, а используют простейшие резино-технические смеси и шипы, не проводят исследования или тесты своей продукции, не делают рекламу. Именно поэтому их цена ниже.

Топ китайских зимних шин

Канал «ВоКолесо» на YouTube проанализировал 47 китайских брендов, представленных в России, и составил топ китайских зимних шин как шипованных, так и фрикционных (липучки).

Топ-3 шипованных китайских зимних шин:

Maxxis Arctictrekker NP3 — 3 место. Более крупный протектор дает лучшие тяговые свойства и свойства торможения на снегу, а вкупе с глубиной протектора — водоотвод. Но шина шумная.

Linglong Green-Max Winter Grip 2 — 2 место. У шин есть центральное ребро, которое дает лучшую устойчивость на трассе. Плюс — разнонаправленные зацепы, которые позволят лучше чувствовать при маневрировании, поворотах руля. Эта резина неплохо показывает себя на льду.

Triangle IcelynX TI501 — 1 место. У шины много шипов, это дает шумность, но нормальный зацеп на обледенелостях. Можно отметить прочную боковину, у которой нет откровенной дубовости, она эластичная. Глубина протектора солидная, но канавки узкие, что будет отрицательно влиять на работу в снегу и на водоотвод.

Более половины (56,2%) автовладельцев не готовы к покупке китайской резины, согласно опросу «Автостата» и «За рулем». Каждый пятый из респондентов категорично ответил: «Нет, никогда!».

Топ-3 китайских липучек:

Triangle SnowLink PL02 — 3 место. Шина похожа на ряд моделей Bridgestone и Yokohama с проверенным временем рисунком протектора. Ламели мелкие, позволяют неплохо работать на обледенелостях. Средней жесткости. У резины хорошие отзывы в интернете, огромный плюс для многих — мега-большая защита обода диска.

Maxxis Premitra Ice 5 — 2 место. Прочная, протектор полностью открытый, что хорошо влияет на водоотвод, но на асфальте шумновата.

Sailun Ice Blazer Artic — 1 место. Рисунок протектора очень глубокий, что позитивно будет влиять на работу в рыхлом снегу, на водоотвод. Размерная сетка огромная. Отзывы накопились неплохие.