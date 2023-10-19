НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Путин поддержал перенос всех игровых серверов в Россию

Источник:
«Интерфакс»
388 1

Все игровые сервера должны быть перенесены в Россию, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

На заседании обсуждались игры, которые «пропагандируют антигосударственные ценности». В качестве примера были приведены такие случаи, когда все российское в некоторых играх подается в негативном ключе.

В ходе мероприятия глава исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону «com» и перевести программное обеспечение, офис и сервера в зону «ru».

«Проработать — это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор», — прокомментировал глава государства инициативу, отметив при этом, что не нужно разрешать США и Канаде «зарабатывать на нас».

Еще по теме
Разработчик World of Tanks передаст деньги Украине с продажи наборов
Названа самая продаваемая игра в истории
Игроков Counter-Strike 2 забанили за новый драйвер AMD
Анонсирован симулятор пьяного машиниста Транссиба
смотреть все
Игры #Экшены #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Депутат из Красноярска выставил на продажу Aurus
Маск отреагировал восклицательным знаком на слова о помощи Украине
Джулия Фокс заменила одежду бусами на голое тело
Президент России пригрозил Западу «совсем другой войной»
Обсуждение (1)
Картина дня
Казахстан запретил экспорт в Россию санкционных товаров
Введены штрафы за навязывание потребителям дополнительных услуг
МИД обвинил Украину в разработке биологического оружия
МТС запустил программу бесплатной связи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
49
Больница в Газе попала под ракетный удар, погибли сотни
46
Президент России пригрозил Западу «совсем другой войной»
32
Байден объяснил, почему США поддерживают Украину
32
Си Цзиньпин поддержал российский народ
29
Китай совершенно по‑разному встретил Путина и Блинкена