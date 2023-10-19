Путин поддержал перенос всех игровых серверов в Россию

Все игровые сервера должны быть перенесены в Россию, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

На заседании обсуждались игры, которые «пропагандируют антигосударственные ценности». В качестве примера были приведены такие случаи, когда все российское в некоторых играх подается в негативном ключе.

В ходе мероприятия глава исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону «com» и перевести программное обеспечение, офис и сервера в зону «ru».

«Проработать — это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор», — прокомментировал глава государства инициативу, отметив при этом, что не нужно разрешать США и Канаде «зарабатывать на нас».