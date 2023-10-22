Профессор Кембриджа назвал главную жертву конфликта на Украине

Соединенные Штаты, затягивая конфликт на Украине, приносят в жертву Западную Европу, экономика которой уже серьезно пошатнулась из-за кризиса, считает профессор Кембриджского университета, историк и политолог Анатоль Ливен.

«Украинское контрнаступление провалилось. Добилась Украина немногого, а потери понесла колоссальные. И нет никаких реальных оснований надеяться на ее более существенные успехи в будущем году, если учесть соотношение военных и экономических сил Украины и России», — пишет Ливен в статье, опубликованной в издании Responsible Statecraft.

Тем не менее, по его словам, американский истэблишмент все чаще говорит о бессрочной военной поддержке Украины. При этом игнорируются интересы Европы. «Это не имело бы значения, будь европейские страны экономически успешными и политически стабильными. «Но это далеко не так, и таких успехов и стабильности у них становится все меньше», — отметил профессор.

По его мнению, нескончаемый конфликт на Украине усилит экономический спад в Германии и в Европе в целом, а также приведет к политическим беспорядкам. «Если такие тенденции сохранятся, Европу разобьет экономический и политический паралич», — подчеркнул Ливен.