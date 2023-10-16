Какой хлеб выбирают россияне

Жители России любят батоны, ржаной хлеб и лаваш, выяснили аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка».

Безусловными фаворитами у покупателей оказались батоны: по всей стране их съели более 2,5 тысячи тонн. Чуть меньше — 1,4 тысячи тонн — было съедено ржаного хлеба. Также в пятерку наиболее популярных видов вошли хлеба с различными добавками, тостовый хлеб и лаваш.

Меньше всего едят булочки для гамбургеров, зерновой хлеб, чиабатту и ржано-пшеничный хлеб.

Москвичи съели 1,5 тысячи тонн хлеба, жители Подмосковья — 1,3 тысячи тонн, а петербуржцы — 800 тонн. Среди нестоличных регионов больше всего хлеба заказали в Татарстане, Воронежской, Ростовской, Свердловской областях и Краснодарском крае.

Жители Подмосковья съели примерно то же количество батонов, что и москвичи, а жители Санкт-Петербурга — на 58% меньше. Булочек для гамбургеров в Москве съели в 10 раз больше, чем в северной столице, а зернового хлеба — в пять раз больше.

Какой хлеб любят в регионах

Вкусы жителей разных регионов различаются. Багеты больше любят в Татарстане, Воронежской области и на Кубани, батоны — в Татарстане, Ростовской, Нижегородской и Ленинградской областях, а булочки для гамбургеров наиболее популярны в Свердловской и Самарской областях и в Краснодарском крае.

Жители Кубани опередили другие нестоличные регионы в любви к зерновому хлебу и съели его почти в 2,5 раза больше, чем в Санкт-Петербурге, и в три с лишним раза больше, чем в соседней Ростовской области.

Лаваш больше любят в Центральном федеральном округе, Поволжье и южных регионах России, а ржаной хлеб — в Центральном федеральном округе, на Урале и на северо-западе. Бездрожжевой хлеб чаще выбирают в Ленинградской и Ростовской областях, а тостовый предпочитают на Дону, в Сибири и в Поволжье. Жители Красноярского края, Волгоградской и Новосибирской областей чаще всего выбирают тостовый хлеб.

Ржаной хлеб оказался фаворитом в Башкирии, пшеничный — в Ханты-Мансийском АО, а хлеба с добавками выбирают пользователи сервиса «Пятерочка Доставка» с Урала и из Поволжья.

Результаты представлены по данным заказов в сервисе «Пятёрочка Доставка» с 1 января по 9 октября 2023 года.