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Аномальное тепло придет в Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Осень в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Аномальное для октября тепло заглянет в регионы Сибири, температура будет выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что в Новосибирской, Омской, Томской областях 17-18 октября температура будет на 7-8 градусов выше нормы — прогнозируется плюс 13-16 градусов. Октябрь побаловал теплом жителей в Западной Сибири.

На Таймыре с воскресенья до среды включительно ожидается плюс 1-2 градуса, что также на 7-8 градусов выше нормы. В Бурятии и на юге Забайкалья тоже будет необычно тепло — прогнозируется до плюс 11-16 градусов, рассказал ТАСС метеоролог.

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Жизнь #Гео #Новосибирск #Омск #Томск #Красноярск
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krasprol

Да он всякое заявлял за это время,ему верить....

Nik3316

в Одессе русских больше чем ты думаешь...

ager

интересно чем отличается СВО от войны

HAAN27

Интересно все депутаты бизнесмены?