Аномальное тепло придет в Сибирь

Аномальное для октября тепло заглянет в регионы Сибири, температура будет выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что в Новосибирской, Омской, Томской областях 17-18 октября температура будет на 7-8 градусов выше нормы — прогнозируется плюс 13-16 градусов. Октябрь побаловал теплом жителей в Западной Сибири.

На Таймыре с воскресенья до среды включительно ожидается плюс 1-2 градуса, что также на 7-8 градусов выше нормы. В Бурятии и на юге Забайкалья тоже будет необычно тепло — прогнозируется до плюс 11-16 градусов, рассказал ТАСС метеоролог.