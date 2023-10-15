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«М.Видео» и «Эльдорадо» изменят программу лояльности

Источник:
Sibnet.ru
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Сети «М.Видео» и «Эльдорадо» изменят условия программы лояльности. Так, пользователи смогут оплачивать бонусными баллами не до половины стоимости товара, а только до 30%, сообщает пресс-служба ретейлера.

Бонусы будут доступны год вместо 180 дней и 90 дней соответственно. Максимальный кешбэк увеличится до 10% в зависимости от категории: 3% стоимости будут возвращать за покупку цифровой техники, 5% — за бытовую технику, а 10% — за аксессуары и сервисы.

Условия сделали едиными для двух сетей «с учетом анализа запросов клиентов, их активности и привычек», отмечается в сообщении. Изменения заработают с 24 октября.

Группа «М.Видео» и «Эльдорадо» — крупнейший продавец электроники и бытовой техники в России. Она владеет 601 магазином «М.Видео» и 647 магазинами «Эльдорадо» в 369 городах.

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