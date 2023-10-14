Историк моды Васильев назвал главный цвет 2024 года

Абрикосовый оттенок под названием Apricot Crush является главным трендом 2024 года, сообщил историк моды Александр Васильев.

цвет Apricot Crush Фото: © Sibnet.ru

Цвет года выбран экспертами тренд агентства WGSN и Coloro, уточнил Васильев в своем телеграм-канале. По его словам, для выбора цвета года учитываются множество факторов, включая моду, культуру, искусство и мировые тенденции.

«Apricot Crush создает ощущение согревающего сияния и обещает нам "восстанавливающие, освежающие и энергичные" качества, которые так важны в мире, ищущем спокойствия и оптимизма», — отметил историк моды.

Он добавил, что абрикосовый — теплый и жизнерадостный цвет, который напомнит о полезных свойствах апельсинов и персиков, богатых антиоксидантами и витаминами. Абрикосовый оттенок может использоваться на аксессуарах, шелковых юбках, рубашках и другой повседневной одежде.