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Доступное европейское вино покинет Россию

Источник:
РИА Новости
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Недорогие испанские, итальянские и французские вина до конца года исчезнут с российского рынка, спрогнозировали эксперты виноторговой компании Fort.

«Изменения, произошедшие на рынке в третьем квартале, повлияли на сегмент недорого вина. В нем сейчас продаются вина, завезенные еще до подъема пошлин, и дальше в сегменте до 500-700 рублей скоро почти не останется импорта из основных стран — Италии, Испании, Франции», — пояснила директор по импорту компании Дарья Сологуб.

По ее словам, вина из наиболее популярных в России стран — Италии, Испании, Франции, Австралии, США и Новой Зеландии — будут заменены в недорогом сегменте на чилийские, аргентинские и южно-африканские вина. Также есть шанс расширения на рынке объема продаж турецких вин.

Правительство России ранее повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран — с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Мера начала действовать с 1 августа.

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Экономика #Торговля
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