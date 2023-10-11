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Экзопланета K2-18b оказалась обитаема

Источник:
Sibnet.ru
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Признаки жизни найдены на экзопланете K2-18b, которая вращается вокруг холодного карлика K2-18 в обитаемой зоне и находится на расстоянии 120 световых лет от Земли в созвездии Льва. Открытие сделано с помощью космического телескопа James Webb.

Экзопланета больше Земли примерно в 2,4 раза и почти в восемь раз тяжелее. При этом полученные данные указывают на то, что почти половина массы планеты составляет вода. По всей видимости, К2-18b представляет собой планету-океан.

Анализ показал, что в атмосфере К2-18b присутствуют необходимые для жизни водород, гелий, углекислый газ и метан. Кроме этого, с высокой вероятностью на планете есть молекулы диметилсульфида.

Диметилсульфид — это не просто органическое, а биологическое соединение, которое образуется в процессе жизнедеятельности фитопланктона. Таким образом, на планете может присутствовать жизни как минимум в виде водорослей.

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GammiPluh

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Asd10

И чё, Зеленский теперь уже не любимая жена Байдена?? 🤣

mosquito__2010

Помнит и любит. Каждый божий день любит.

-CIIAPTAK-

Всё зелёнка,теперь про тебя все забудут)))