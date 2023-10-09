Объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике

Лауреатом премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2023 год стала Клаудия Голдин «за помощь в понимании положения женщин на рынке труда».

Нобелевский комитет отметил, что благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин улучшилось понимание роли женщины на рынке труда — она раскрыла ключевые причины гендерных различий на рынке труда.

Голдин стала третьей женщиной, которой присудили Нобелевскую премию по экономике. До нее лауреатами были объявлены американский экономист Элинор Острем (в 2009 году), а также французский экономист Эстер Дюфло (в 2019 году).

Клаудия Голдин в 1967 году получила степень бакалавра экономики в Корнеллском университете, в 1969 году стала магистром по экономике в Чикагском университете, в 1972 году там же получила докторскую степень по экономике. В 1990 году присоединилась к преподавательскому составу экономического факультета в Гарвардском университете.

В своем исследовании она представила первый полный отчет о доходах женщин и их вовлеченности в рынок труда за более чем 200 лет. Анализ данных показал, что несмотря на экономический рост и увеличение доли занятости женщин в XX веке разница в доходах с мужчинами у них почти не сокращалась.