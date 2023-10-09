НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике

Источник:
Sibnet.ru
235 1
Клаудия Голдин
экономист Клаудия Голдин
Фото: © nobelprize.org

Лауреатом премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2023 год стала Клаудия Голдин «за помощь в понимании положения женщин на рынке труда».

Нобелевский комитет отметил, что благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин улучшилось понимание роли женщины на рынке труда — она раскрыла ключевые причины гендерных различий на рынке труда.

Голдин стала третьей женщиной, которой присудили Нобелевскую премию по экономике. До нее лауреатами были объявлены американский экономист Элинор Острем (в 2009 году), а также французский экономист Эстер Дюфло (в 2019 году).

Клаудия Голдин в 1967 году получила степень бакалавра экономики в Корнеллском университете, в 1969 году стала магистром по экономике в Чикагском университете, в 1972 году там же получила докторскую степень по экономике. В 1990 году присоединилась к преподавательскому составу экономического факультета в Гарвардском университете.

В своем исследовании она представила первый полный отчет о доходах женщин и их вовлеченности в рынок труда за более чем 200 лет. Анализ данных показал, что несмотря на экономический рост и увеличение доли занятости женщин в XX веке разница в доходах с мужчинами у них почти не сокращалась.

Еще по теме
Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров
Найдено первое поселение, уничтоженное космическим ударом
Открыт новый вкус, распознаваемый человеком
Ученые выяснили, что через 250 млн лет Земля убьет людей
смотреть все
Наука #Наука #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Сколько времени за абонентом сохраняется мобильный номер
Путин сказал, когда закончится СВО
Российская авиация уничтожила командные пункты ВСУ
Мощный поток гамма-лучей обрушился на Землю
Обсуждение (1)
Картина дня
Курс доллара превысил 102 рубля
Россия выступила за переговоры в ситуации вокруг Газы
Рубль признали самой недооцененной валютой стран G20
Объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Самое обсуждаемое
42
Путин раскрыл обстоятельства гибели Пригожина и его спутников
34
Россия выступила за переговоры в ситуации вокруг Газы
31
Провал ВСУ доказал неготовность НАТО к противостоянию с Россией
28
Кадыров поддержал Симоньян после хейта за взрывы над Сибирью
27
Израиль объявил чрезвычайное положение