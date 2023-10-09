Новосибирцы захотели работать с Джеком Воробьем и доктором Хаусом

Новосибирцы захотели работать плечом к плечу с Шерлоком Холмсом и Джеком Воробьем, из женских персонажей в число желанных коллег вошли Харли Квинн и Тося из «Девчат», сообщает SuperJob.

Новосибирцы хотят работать с умными и везучими: при всем многообразии киноперсонажей лидирующие позиции в качестве самых желанных коллег — у Шерлока Холмса и Джека Воробья (их назвали 6 и 4% респондентов соответственно). По 3% голосов опрошенных у таких харизматичных киногероев из разных медиаэпох как Железный человек, Терминатор, Нео, доктор Хаус и Штирлиц.



Гендерные различия налицо: женщинам в качестве коллег милее Шерлок и Джек Воробей, а также Грегори Хаус, мужчинам — Тони Старк, Терминатор и Штирлиц.



Подполковник Владимир Яковлев из «Полицейских с Рублевки» в исполнении Сергея Бурунова, профессор Преображенский из «Собачьего сердца», Человек-паук, Глеб Жеглов и Володя Шарапов из «Места встречи изменить нельзя» в рейтинге исключительно благодаря мужчинам.

Мария Сергеевна из «Тайн следствия», Харли Квинн, Дин Винчестер из «Сверхъестественного», Тося Кислицына из «Девчат», гений-Ненашев, Миранда Пристли из «Дьявол носит "Прада"» и Катерина Тихомирова из «Москва слезам не верит» — только благодаря женщинам.