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Сигнатуру внеземной жизни нашли на спутнике Юпитера

Источник:
Syfy.com
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Ученые подтвердили присутствие углекислого газа (CO2) на Европе, спутнике Юпитера, что увеличивает вероятность существования там внеземной жизни.

Открытие сделали с помощью космического телескопа James Webb. Европа полностью покрыта слоем водяного льда, однако исследователи уверены, что под ним скрывается жидкий океан, в котором может существовать жизнь.

В ходе эксперимента удалось обнаружить выходы CO2 из подповерхностного океана. Максимальный концентрации газа нашли в геологически молодом регионе спутника Юпитера, который отличается нестабильностью на поверхности.

Это косвенно указывает на то, что углекислый газ оказался на Европе относительно недавно и может быть продуктом каких-то активных процессов, происходящих подо льдом. Наличие CO2 на Европе — убедительный аргумент потенциальной обитаемости этой луны.

Роль углекислого газа в жизнедеятельности биосферы Земли состоит прежде всего в поддержании фотосинтеза, который осуществляется растениями. Без него жизнь на планете была бы невозможна.

Осенью 2024 года к системе Юпитера запустят миссию Europa Clipper — исследовательский зонд должен совершить несколько близких пролетов над Европой, чтобы лучше изучить ее химию и геологию. Собранные данные позволят лучше понять химию и геологию ледяной луны.

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