Наблюдательный пункт неандертальцев нашли на Алтае

Российские археологи исследовали пещеру Верхняя Сибирячиха на Алтае, которую неандертальцы могли использовать как наблюдательный пункт во время охоты, сообщается в препринте, выложенном на сайте Research Square.

Неандертальцы приходили на Алтай как минимум дважды. Свидетельства первой волны ученые обнаружили в Денисовой пещере, где присутствуют останки представителей этого вида, оказавшихся на юге Сибири больше 100 тысяч лет назад. Вторая волна мигрантов добралась до Алтая, по-видимому, около 60 тысяч лет назад.

#История Как археологи переписывают историю

В 2020 году археологи обнаружили еще один объект, связанный с неандертальцами, — пещеру Верхняя Сибирячиха. Она расположена в непосредственной близости от пещеры Окладникова (примерно в 170 метрах), но заметно выше на склоне горы.

Во время раскопок ученые обнаружили более двух тысяч фаунистических остатков, причем некоторые кости оказались обожжены. Кроме того, археологи нашли четыре каменных артефакта: два фрагмента пластинок, подлистовидное скребло и отщеп. Первые два предмета, по всей видимости, относятся к эпохе верхнего палеолита, в то время как два других — к позднему среднему палеолиту.

Исследователи заключили, что на протяжении долгого времени пещера Верхняя Сибирячиха представляла собой логово гиен, но иногда ее посещали и древние люди. По-видимому, эпизодически сюда заходили неандертальцы. По мнению археологов, возможно, они использовали высоко расположенную пещеру в качестве наблюдательного пункта во время охоты.