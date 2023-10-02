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Наблюдательный пункт неандертальцев нашли на Алтае

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Российские археологи исследовали пещеру Верхняя Сибирячиха на Алтае, которую неандертальцы могли использовать как наблюдательный пункт во время охоты, сообщается в препринте, выложенном на сайте Research Square.

Неандертальцы приходили на Алтай как минимум дважды. Свидетельства первой волны ученые обнаружили в Денисовой пещере, где присутствуют останки представителей этого вида, оказавшихся на юге Сибири больше 100 тысяч лет назад. Вторая волна мигрантов добралась до Алтая, по-видимому, около 60 тысяч лет назад.

#История
Как археологи переписывают историю

В 2020 году археологи обнаружили еще один объект, связанный с неандертальцами, — пещеру Верхняя Сибирячиха. Она расположена в непосредственной близости от пещеры Окладникова (примерно в 170 метрах), но заметно выше на склоне горы. 

Во время раскопок ученые обнаружили более двух тысяч фаунистических остатков, причем некоторые кости оказались обожжены. Кроме того, археологи нашли четыре каменных артефакта: два фрагмента пластинок, подлистовидное скребло и отщеп. Первые два предмета, по всей видимости, относятся к эпохе верхнего палеолита, в то время как два других — к позднему среднему палеолиту.

Исследователи заключили, что на протяжении долгого времени пещера Верхняя Сибирячиха представляла собой логово гиен, но иногда ее посещали и древние люди. По-видимому, эпизодически сюда заходили неандертальцы. По мнению археологов, возможно, они использовали высоко расположенную пещеру в качестве наблюдательного пункта во время охоты.

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Наука #Наука #Республика Алтай
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Топ комментариев

-Керя-

В Чём скандал то. Спел как оно и есть...

TOJlCTblN

Стратеги подтянулись... Так то если подумать, от Крыма и до Берлина не далеко...

Nik3316

да никто в здравом уме до окончания войны строить заводы не будет... только для попила бабла если

physx

Дескать, сдохни если хочешь в ЕС.