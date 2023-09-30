Зафиксирована гигантская вспышка в космосе

Группа китайских астрономов обнаружила в инфракрасном диапазоне гигантскую вспышку, в эпицентре которой оказалась далекая от нас молодая звезда под названием J064722.95+031644.6.

Объект J064722.95+031644.6 относится к так называемому типу YSO — так называют звезды, находящиеся на ранней стадии своей эволюции. Они наблюдаются в плотных молекулярных межзвездных средах, содержащих большое количество молекулярного газа и межзвездной пыли.

При этом объекты YSO могут производить мощные вспышки, вызванные аккрецией. Некоторые такие явления могут длиться от десятилетий до столетий, однако они считаются довольно редкими и экстремальными.

Во время вспышки в среднем инфракрасном диапазоне яркость J064722.95+031644.6 постепенно увеличилась в пять раз, причем ее рост происходил в период наблюдений с 2014 по 2016 год. Затем последовал еще более резкий рост — в 2017 году яркость возросла сразу более чем в сто раз.

Всего за три года молодая звезда продемонстрировала пятисоткратное увеличение яркости, а амплитуда этой вспышки оказалась второй по величине за всю историю наблюдений. При этом ее инфракрасный спектр оказался практически уникальным.

Обнаруженный источник мощного инфракрасного излучения расположен вблизи области звездообразования в созвездии Единорога. Масса вспыхнувшей звезды оценивается в пределах от 0,58 до 1,3 массы нашего Солнца.