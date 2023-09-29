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Теплый октябрь спрогнозировали для Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Осень
Фото: © Sibnet.ru

Температура выше нормы будет держаться в нескольких регионах России в октябре и ноябре, теплую осень ожидают в Западной Сиибри, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В октябре температура воздуха на всей территории страны положительная. На огромной территории — Москва, Северо-Западный федеральный округ, Приволжский (федеральный округ), восток Центрального федерального округа, Урал, Западная Сибирь, Сибирь, запад Якутии — температура выше нормы. На огромной территории октябрь прогнозируется теплый», — цитирует ТАСС Вильфанда.

В ноябре в нескольких регионах России температура также будет держаться выше или около нормы, отметил Вильфанд.

«Переходим к ноябрю. Тоже очень большая территория Сибирского федерального округа и запад Дальневосточного федерального округа характеризуются как регионы с высокой температурой, класс температуры - выше нормы», — добавил он.

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