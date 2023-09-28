Сколько стоит приготовить дома иностранные блюда

Кулинарное путешествие можно совершить на собственной кухне. Аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» подсчитали, во сколько обойдутся россиянам известные блюда из Италии, Грузии, Японии, Франции и Греции, если готовить их дома.

За основу были взяты рецепты, максимально приближенные к классическим, ингредиенты даны из расчета на шесть порций. При подсчете себестоимости блюд не учитывались продукты, которые наверняка есть в каждом доме: соль, сахар, перец, растительное или сливочное масло и т. д.

Цены на все продукты взяты из приложения сервиса, предпочтение отдавалось товарам собственных торговых марок, которые не уступают по качеству и вкусу аналогичным.

«Тирамису»

Самой популярной кухней в мире считается итальянская, а самым именитым десертом — «Тирамису». Чтобы порадовать родных и близких легендарным блюдом, понадобятся:

печенье савоярди (200 граммов),

сыр маскарпоне (250 граммов),

два яйца, 70 граммов какао-порошка,

ванильный экстракт (по желанию),

сахар,

стакан (200 миллилитров) крепкого кофе.

Такой набор продуктов обойдется в 484 рубля.

Чахохбили

Грузинская кухня прочно завоевала любовь многих россиян. Для приготовления чахохбили — национального рагу из птицы — потребуются:

половина курицы (700 граммов),

две луковицы (200 граммов),

три помидора (250 граммов),

болгарский перец (100 граммов),

одна столовая ложка (15 граммов) хмели-сунели,

сливочное масло, чеснок, соль, перец, зелень по вкусу.

Стоимость перечисленных продуктов — 219 рублей.

Мусака

Греческая мусака — вкусное, сытное и полезное блюдо, которое хорошо подойдет для осеннего стола и в будни, и в праздники. Для мусаки нужны:

баклажаны (1 килограмм),

говяжий фарш (650 граммов),

три помидора (250 граммов),

две луковицы (200 граммов),

0,5 литра молока,

130 граммов твердого сыра,

два яйца,

оливковое масло, соль, перец, сушеный орегано, мука, сливочное масло, мускатный орех.

Кажется, что блюдо не из бюджетных, но такой набор обойдется примерно в 600 рублей.

Роллы «Филадельфия»

Роллы — японское блюдо, давно любимое многими россиянами. Чтобы удивить гостей роллом «Филадельфия» собственного приготовления, необходимы:

два сушеных листа нори (15 граммов),

300 граммов слабосоленого лосося,

300 творожного сыра,

345 граммов круглозерного риса,

225 граммов огурцов,

соль, сахар, кунжут, рисовый уксус и соевый соус для подачи.

При этом шесть порций будут стоить всего 859 рублей.

Рататуй

Следующее блюдо родом из Франции, оно наверняка порадует вегетарианцев и сторонников здорового питания. Рататуй — простое и вкусное овощное блюдо прованской кухни. Для приготовления потребуются:

600 граммов баклажанов,

по 300 граммов кабачков, помидоров и болгарского перца,

одна луковица (80-100 граммов),

щепотка сушеной смеси французских или прованских трав,

соль, перец, чеснок и растительное масло.

Себестоимость этого набора продуктов составит всего 175 рублей.

«Главное — соблюдать рецепт и использовать хорошие ингредиенты. Например, на приготовление роллов нужно всего полчаса, а на чахохбили — один час. А с учетом того, что теперь доступна доставка продуктов, остается больше времени на поиск рецептов и приготовление вкусной еды для своих близких», — отметил руководитель отдела маркетинга сервиса «Пятерочка Доставка» Денис Нуждин.