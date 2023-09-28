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Сколько стоит приготовить дома иностранные блюда

Источник:
Sibnet.ru
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Приготовление еды
Фото: © freepik.com
Кулинарное путешествие можно совершить на собственной кухне. Аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» подсчитали, во сколько обойдутся россиянам известные блюда из Италии, Грузии, Японии, Франции и Греции, если готовить их дома.

За основу были взяты рецепты, максимально приближенные к классическим, ингредиенты даны из расчета на шесть порций. При подсчете себестоимости блюд не учитывались продукты, которые наверняка есть в каждом доме: соль, сахар, перец, растительное или сливочное масло и т. д. 

Цены на все продукты взяты из приложения сервиса, предпочтение отдавалось товарам собственных торговых марок, которые не уступают по качеству и вкусу аналогичным.

«Тирамису»

Самой популярной кухней в мире считается итальянская, а самым именитым десертом — «Тирамису». Чтобы порадовать родных и близких легендарным блюдом, понадобятся: 

  • печенье савоярди (200 граммов), 
  • сыр маскарпоне (250 граммов), 
  • два яйца, 70 граммов какао-порошка,
  • ванильный экстракт (по желанию), 
  • сахар,
  • стакан (200 миллилитров) крепкого кофе. 

Такой набор продуктов обойдется в 484 рубля.

Чахохбили

Грузинская кухня прочно завоевала любовь многих россиян. Для приготовления чахохбили — национального рагу из птицы — потребуются:

  • половина курицы (700 граммов), 
  • две луковицы (200 граммов), 
  • три помидора (250 граммов), 
  • болгарский перец (100 граммов), 
  • одна столовая ложка (15 граммов) хмели-сунели,
  • сливочное масло, чеснок, соль, перец, зелень по вкусу. 

Стоимость перечисленных продуктов — 219 рублей.

Мусака

Греческая мусака — вкусное, сытное и полезное блюдо, которое хорошо подойдет для осеннего стола и в будни, и в праздники. Для мусаки нужны:

  • баклажаны (1 килограмм), 
  • говяжий фарш (650 граммов), 
  • три помидора (250 граммов), 
  • две луковицы (200 граммов), 
  • 0,5 литра молока, 
  • 130 граммов твердого сыра, 
  • два яйца, 
  • оливковое масло, соль, перец, сушеный орегано, мука, сливочное масло, мускатный орех. 

Кажется, что блюдо не из бюджетных, но такой набор обойдется примерно в 600 рублей.

Роллы «Филадельфия»

Роллы — японское блюдо, давно любимое многими россиянами. Чтобы удивить гостей роллом «Филадельфия» собственного приготовления, необходимы:

  • два сушеных листа нори (15 граммов), 
  • 300 граммов слабосоленого лосося,
  • 300 творожного сыра, 
  • 345 граммов круглозерного риса, 
  • 225 граммов огурцов, 
  • соль, сахар, кунжут, рисовый уксус и соевый соус для подачи.

При этом шесть порций будут стоить всего 859 рублей.

Рататуй

Следующее блюдо родом из Франции, оно наверняка порадует вегетарианцев и сторонников здорового питания. Рататуй — простое и вкусное овощное блюдо прованской кухни. Для приготовления потребуются:

  • 600 граммов баклажанов,
  • по 300 граммов кабачков, помидоров и болгарского перца, 
  • одна луковица (80-100 граммов), 
  • щепотка сушеной смеси французских или прованских трав, 
  • соль, перец, чеснок и растительное масло. 

Себестоимость этого набора продуктов составит всего 175 рублей.

«Главное — соблюдать рецепт и использовать хорошие ингредиенты. Например, на приготовление роллов нужно всего полчаса, а на чахохбили — один час. А с учетом того, что теперь доступна доставка продуктов, остается больше времени на поиск рецептов и приготовление вкусной еды для своих близких», — отметил руководитель отдела маркетинга сервиса «Пятерочка Доставка» Денис Нуждин.

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Жизнь #Еда #Продукты
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