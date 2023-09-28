Сколько стоит приготовить дома иностранные блюда

Кулинарное путешествие можно совершить на собственной кухне. Аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» подсчитали, во сколько обойдутся россиянам известные блюда из Италии, Грузии, Японии, Франции и Греции, если готовить их дома.
За основу были взяты рецепты, максимально приближенные к классическим, ингредиенты даны из расчета на шесть порций. При подсчете себестоимости блюд не учитывались продукты, которые наверняка есть в каждом доме: соль, сахар, перец, растительное или сливочное масло и т. д.
Цены на все продукты взяты из приложения сервиса, предпочтение отдавалось товарам собственных торговых марок, которые не уступают по качеству и вкусу аналогичным.
«Тирамису»
Самой популярной кухней в мире считается итальянская, а самым именитым десертом — «Тирамису». Чтобы порадовать родных и близких легендарным блюдом, понадобятся:
- печенье савоярди (200 граммов),
- сыр маскарпоне (250 граммов),
- два яйца, 70 граммов какао-порошка,
- ванильный экстракт (по желанию),
- сахар,
- стакан (200 миллилитров) крепкого кофе.
Такой набор продуктов обойдется в 484 рубля.
Чахохбили
Грузинская кухня прочно завоевала любовь многих россиян. Для приготовления чахохбили — национального рагу из птицы — потребуются:
- половина курицы (700 граммов),
- две луковицы (200 граммов),
- три помидора (250 граммов),
- болгарский перец (100 граммов),
- одна столовая ложка (15 граммов) хмели-сунели,
- сливочное масло, чеснок, соль, перец, зелень по вкусу.
Стоимость перечисленных продуктов — 219 рублей.
Мусака
Греческая мусака — вкусное, сытное и полезное блюдо, которое хорошо подойдет для осеннего стола и в будни, и в праздники. Для мусаки нужны:
- баклажаны (1 килограмм),
- говяжий фарш (650 граммов),
- три помидора (250 граммов),
- две луковицы (200 граммов),
- 0,5 литра молока,
- 130 граммов твердого сыра,
- два яйца,
- оливковое масло, соль, перец, сушеный орегано, мука, сливочное масло, мускатный орех.
Кажется, что блюдо не из бюджетных, но такой набор обойдется примерно в 600 рублей.
Роллы «Филадельфия»
Роллы — японское блюдо, давно любимое многими россиянами. Чтобы удивить гостей роллом «Филадельфия» собственного приготовления, необходимы:
- два сушеных листа нори (15 граммов),
- 300 граммов слабосоленого лосося,
- 300 творожного сыра,
- 345 граммов круглозерного риса,
- 225 граммов огурцов,
- соль, сахар, кунжут, рисовый уксус и соевый соус для подачи.
При этом шесть порций будут стоить всего 859 рублей.
Рататуй
Следующее блюдо родом из Франции, оно наверняка порадует вегетарианцев и сторонников здорового питания. Рататуй — простое и вкусное овощное блюдо прованской кухни. Для приготовления потребуются:
- 600 граммов баклажанов,
- по 300 граммов кабачков, помидоров и болгарского перца,
- одна луковица (80-100 граммов),
- щепотка сушеной смеси французских или прованских трав,
- соль, перец, чеснок и растительное масло.
Себестоимость этого набора продуктов составит всего 175 рублей.
«Главное — соблюдать рецепт и использовать хорошие ингредиенты. Например, на приготовление роллов нужно всего полчаса, а на чахохбили — один час. А с учетом того, что теперь доступна доставка продуктов, остается больше времени на поиск рецептов и приготовление вкусной еды для своих близких», — отметил руководитель отдела маркетинга сервиса «Пятерочка Доставка» Денис Нуждин.