«Предательство Родины» Исинбаевой прокомментировали на госуровне

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает о фактах того, что олимпийская чемпионка Елена Исинбаева «продавала Родину». Так он высказался после подобных слов о спортсменке от главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

«Я здесь не стал бы комментировать, потому что я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева бы "продавала Родину". Мне о них неизвестно. Поэтому я не могу в данном случае ничего комментировать», — цитирует ТАСС Пескова.

Вяльбе в интервью РИА Новости раскритиковала Исинбаеву, которая «отреклась от ЦСКА», и посоветовала ей «закрыть рот и жить в своей Испании».

«Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь. Надо как-то определиться, она уже не маленькая девочка», — заявила глава Федерации лыжных гонок.

В июле СМИ сообщили, что Исинбаева живет на острове Тенерифе в «роскошном комплексе». Она в ответ заявила, что о ней распространяют фейковые новости и что она является «человеком мира».

Российские чиновники и депутаты раскритиковали Исинбаеву, ее исключили из штаба «Общероссийского народного фронта», а стадион в Махачкале, названный в ее честь, переименовали.