Комик Слава Комиссаренко случайно женился на вебкамщице

Стендап-комик Слава Комиссаренко женился, а потом узнал, что его избранница предоставляла эскорт-услуги в Сети.

«В этой ситуации ужасно все, об этой ситуации унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно», — начал признательный монолог Комисаренко в соцсети.

Комик признался, что узнал о прошлом своей жены из интернета и СМИ в разгар медового месяца. Он уверен, что мог бы принять свою избранницу, будь она с ним честна.

«Я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется», — написал Комиссаренко.

Женой Комисаренко стала уроженка Украины Юлия Шашкова. В СМИ сообщали, что девушка познакомилась с комиком на его концерте, когда после выступления подошла сфотографироваться и взять автограф.