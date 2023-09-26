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Комик Слава Комиссаренко случайно женился на вебкамщице

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Славы Комиссаренко

Стендап-комик Слава Комиссаренко женился, а потом узнал, что его избранница предоставляла эскорт-услуги в Сети.

«В этой ситуации ужасно все, об этой ситуации унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно», — начал признательный монолог Комисаренко в соцсети.

Комик признался, что узнал о прошлом своей жены из интернета и СМИ в разгар медового месяца. Он уверен, что мог бы принять свою избранницу, будь она с ним честна.

«Я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется», — написал Комиссаренко.

Женой Комисаренко стала уроженка Украины Юлия Шашкова. В СМИ сообщали, что девушка познакомилась с комиком на его концерте, когда после выступления подошла сфотографироваться и взять автограф.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

MuCbE

Ну нее. Жирик то шарил за геополитику, особенно Ближнего Востока и Средней Азии. Боррель просто говорящая...

DRAGONWAY

Проблема в том,что условия МОК напрямую связаны с тем,что бы максимально унизить атлетов из России.

pepelmetal

Когда гореть начнут, с экипажем внутри, вот это хорошие новости будут

Asd10

Че они все заныли, Саня?? Неужели что-то пошло не так??