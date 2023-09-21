Бывший командир новосибирского добровольческого батальона «Вега» Андрей Панферов перечислил ошибки на СВО, среди них ожидание встречи воинов на Украине «хлебом и солью».

«Когда Россия шла на спецоперацию, то думала, что нас будут встречать с хлебом и солью. На самом деле, недооценили степень обработки населения Украины. Не думали, что будет такое сопротивление со стороны врага. Оказалось все намного сложнее – проникновение НАТО. Еще в самом начале спецоперации они усилили офицерский состав на националистов», — сказал Панфенов в интервью «Сиб.фм».

По его словам, также не до конца был оценен военный потенциал Украины — у них был боевой опыт. Они усилили армию еще после конфликта в 2014 году.

«Я, например, тоже думал, что за три-четыре месяца мы завершим задачи спецоперации. Но были созданы глубокие линии обороны со стороны противника. Наши войска действовали осторожно. Это важно по той простой причине, что потери могут быть большими», — добавил Панфенов.