Северное сияние в Новосибирске сняли на видео

Астрофотограф Алексей Поляков сфотографировал редкое для Новосибирска явление — полярное сияние, его было видно из-за магнитной бури.

«У нас фотографически видны (магнитные) бури G1 и G2. При буре G3 (сильная магнитная буря) уже хорошо видны столбы сияния невооруженным глазом в пригороде, G4 и G5 видны в городе, но они случаются не часто», — написал «ВКонтакте» Поляков.

По его словам, северное сияние в Новосибирске модно увидеть 5-10 раз в году, если приходит мощная магнитная буря. Фотограф снял видео в 20 километрах от города, вдали от ярких огней.

Северное или полярное сияние — свечение верхних слоев атмосферы из-за взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Явление возникает не только зимой, но и осенью в районе полярного круга.