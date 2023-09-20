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Северное сияние в Новосибирске сняли на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Астрофотограф Алексей Поляков сфотографировал редкое для Новосибирска явление — полярное сияние, его было видно из-за магнитной бури.

«У нас фотографически видны (магнитные) бури G1 и G2. При буре G3 (сильная магнитная буря) уже хорошо видны столбы сияния невооруженным глазом в пригороде, G4 и G5 видны в городе, но они случаются не часто», — написал «ВКонтакте» Поляков.

По его словам, северное сияние в Новосибирске модно увидеть 5-10 раз в году, если приходит мощная магнитная буря. Фотограф снял видео в 20 километрах от города, вдали от ярких огней.

 Северное или полярное сияние — свечение верхних слоев атмосферы из-за взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Явление возникает не только зимой, но и осенью в районе полярного круга.

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Наука #Космос #Новосибирск
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