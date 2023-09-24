Комбо четырех услуг: тариф «Технологии выгоды+»

Фильмы, телевидение, интернет и мобильная связь. Есть вариант объединить все в одном счете — и удобнее, и дешевле. Именно такое решение предлагает тариф «Технологии выгоды+» от Ростелекома.

«Технологии выгоды+» — усовершенствованный вариант более простого тарифа. Его главное отличие — общая мобильная связь (включая мобильный интернет) для пяти сим-карт.

К основной сим-карте можно добавить еще четыре. Пользование тремя номерами группы включено в стоимость тарифа. За четвертую и пятую симки нужно будет доплачивать по 50 рублей в месяц.

Тариф предлагает 1200 минут связи (20 часов) и безлимит на мобильные Ростелкома и стационарные, домашние телефоны, 500 СМС и 50 ГБ трафика. Трафик на популярные мессенджеры, социальные сети и ТВ Wink не ограничен.

Основные опции

Интернет 100 Мбит/с. Этой скорости хватает, чтобы смотреть видео в любом качестве (для 4К-видео достаточно уже 25 Мбит/с) и играть онлайн.

Онлайн-кинотеатр Wink. В каталоге по тарифу представлено 25 тысяч фильмов и сериалов в Full HD. Вся коллекция онлайн-кинотеатра в два раза больше. Поэтому можно приобретать фильмы отдельно или оформлять дополнительные подписки.

Интернет-трафик в приложении Wink не тарифицируется в сети Ростелеком при нахождении на территории всей России.

Интерактивное ТВ. Это минимум 192 канала — информационные, развлекательные, познавательные, детские, спортивные и даже 18+.

Сервис дает возможность перематывать и ставить на паузу любимые передачи, записывать фильмы, использовать архив программ, прошедших в эфире в течение предыдущих трех суток. Эта услуга бесплатна месяц, затем стоимость будет 99 рублей.

В предложение уже включена услуга «Мультискрин». Она позволяет объединить до семи устройств под одной учетной записью и смотреть фильмы там, где удобно: на экране телевизора, компьютере, планшете или смартфоне.

Что еще

«Облако Mail.ru» — 8ГБ. Это персональное и защищенное облачное хранилище для размещения и хранения файлов любого типа с мгновенным доступом и синхронизацией со всеми устройствами.

Сервис предлагает автозагрузку фото и видео с телефона, хранение файлов из почты, создание папок для совместной загрузки.

Антивирусы. Продукты из линеек Dr.Web или Kaspersky можно потестировать бесплатно в течение месяца.

Спеццена на аудиокниги. Подписка «Аудиокниги Литрес» для впервые ее оформляющих идет по специальному тарифу — 399 рублей в месяц. Акция продлится по 31 октября 2023 года.

Стоимость тарифа — 950 рублей в месяц. Дополнительно оплачиваются подключение (100 рублей) и аренда оборудования, если оно необходимо.