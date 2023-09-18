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Кадырова «потеряли»: что случилось с главой Чечни?

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © https://vk.com/ramzan
Состояние здоровья Рамзана Кадырова активно обсуждают в Сети — телеграм-каналы заполонили тревожные сообщения, авторы которых уверяют, что глава Чечни якобы тяжело болен. Что известно и откуда пошли слухи?

Последние видео в соцсетях Кадырова, на его официальном сайте и на сайте ЧГТРК «Грозный», по которым можно подтвердить время съемки, датированы 1 сентября. В ролике глава Чечни присутствует на линейке в честь начала учебного года в Грозненском центре образования.

Сообщения о болезни Кадырова стали регулярно появляться после начала военной операции на Украине. Так, в марте 2023 года немецкое издание Bild писало, что у главы Чечни якобы появились проблемы с почками. Сам Кадыров неоднократно отрицал утверждения о своей болезни.

Откуда возникли слухи

Одним из первых о тяжелом состоянии Кадырова на минувших выходных сообщил чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев (внесен в список террористов и экстремистов) — сын бывшего верховного судьи Чечни Сайди Янгулбаева, который называет себя правозащитником и находится за пределами России.

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил журналистам, что у главы Чечни проблемы со здоровьем — по его словам, он якобы находится в коме. При этом никаких подтверждений своим словам Юсов не привел.

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в России) Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) написал в своем телеграм-канале, что Кадыров страдает от серьезной формы почечной недостаточности.

«Типичная тяжелая почечная недостаточность. Поэтому необходим частый гемодиализ», — отметил он, напомнив, что Кадыров 3 июля 2023 года ушел в оплачиваемый отпуск, при этом официальных сообщений о возвращении главы Чечни не было.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с апреля 2007 года. Он занимает пост главы республики дольше всех действующих руководителей российских регионов. В последний раз Кадыров переизбирался на пост чеченского лидера в 2021 году, срок его полномочий истекает в 2026 году.

Телеграм-канал «Нарративы» уточнил, что Кадыров якобы находится в Центральной клинической больнице Управления делами Президента РФ в Москве: «Состояние тяжелое, но не в коме. Ближайшее окружение в Москве. Часть семьи в Ахмат-Юрте».

Что говорят Кремль и сам Кадыров

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о состоянии здоровье Кадырова. «Мы не располагаем какой-то информацией. В любом случае администрация президента вряд ли может давать информацию о состоянии его здоровья», — цитирует Пескова РБК.

Песков также прокомментировал сообщения о том, что Кадыров якобы летал в воскресенье в Москву на встречу с президентом Владимиром Путиным. «Никаких встреч с Путиным не было», — заверил пресс-секретарь Кремля.

После появления слухов о своей болезни на странице Рамзана Кадырова во «ВКонтакте» появилось 10-секундное видео, на котором он совершает прогулку с семьей. Самого чеченского лидера на опубликованных кадрах показали со спины.

В телеграм-канале Кадырова 17 сентября появилась публикация, в которой он текстовой подписью посоветовал тем, «кто в интернете не может отличить правду ото лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок». К посту прикреплены два видеоролика.

На одном из них видно, как Кадыров в дождливую погоду гуляет по парку в дождевике. На видео он говорит на чеченском: «Хорошо, идет дождь, читают Коран». Где и когда сняты кадры, глава Чечни не уточнил. Согласно данным погодных сервисов, 17 сентября в Грозном был дождь.

Кадыров в феврале во время прямой линии рассказывал, что каждые три месяца сдает анализы, проходит полное обследование и диагностику. «Поэтому кто хочет, чтобы мы болели, мы назло им здоровы», — подчеркнул чеченский лидер.

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