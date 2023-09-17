Российские дроны и управляемые бомбы стали наказанием для ВСУ

Российская армия неустанно атакует Вооруженные силы Украины ударными беспилотниками и управляемыми авиационными бомбами, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских экспертов.

Особую проблему для украинских сил представляют управляемые авиабомбы, сказал WP военный эксперт Алексей Мельник. Перехватить их сложно из-за тяжелой прочной конструкции: ракеты ПВО предназначены для поражения более хрупких целей.

Россия установила на старые дешевые советские бомбы устройства спутникового наведения — универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). Благодаря этому они приобрели высокую точность и способность планировать на десятки километров.

Как отмечает WP, украинские военные жалуются на российские дроны-камикадзе «Ланцет». По словам представителя ВВС Украины Игоря Игната, этот беспилотник, оснащенный камерой, работает в связке разведывательным дроном, который выискивает цели.

«Важно понимать, что это относительно дешевое оружие. Его запасы в России практически не ограничены», — отметил Мельник.