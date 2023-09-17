Российские дроны и управляемые бомбы стали наказанием для ВСУ

Российская армия неустанно атакует Вооруженные силы Украины
ударными беспилотниками и управляемыми авиационными бомбами, пишет The
Washington Post со ссылкой на украинских экспертов.
Особую проблему для украинских сил представляют управляемые авиабомбы, сказал WP военный эксперт Алексей Мельник. Перехватить
их сложно из-за тяжелой прочной конструкции: ракеты ПВО предназначены для
поражения более хрупких целей.
Россия установила на старые дешевые советские бомбы устройства спутникового наведения — универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). Благодаря этому они приобрели высокую точность и способность планировать на десятки километров.
Как отмечает WP, украинские военные жалуются на российские дроны-камикадзе «Ланцет». По словам представителя ВВС Украины
Игоря Игната, этот беспилотник, оснащенный камерой, работает в связке
разведывательным дроном, который выискивает цели.
«Важно понимать, что это относительно дешевое оружие. Его
запасы в России практически не ограничены», — отметил Мельник.