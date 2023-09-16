НЛО заметили перед землетрясением в Марокко

Очевидцы в Марокко перед разрушительным землетрясением увидели, как в небе вспыхнули таинственные огни. Ученые не могут объяснить природу такого явления.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в минувшую пятницу на востоке Марокко. По меньшей мере, около 2900 человек погибли и примерно 5500 человек получили ранения. В соцсетях появилось видео, на которых перед толчками видны яркие вспышки света, проносящиеся по небу.

Эксперты предполагают, что очевидцы могли зафиксировать редкое явление, известное как «огни землетрясения», пишет Science Alert. Они упоминаются в ряде письменных источниках, а также древних легендах.

«Огни землетрясения» долгое время считались мифом, но с появлением камер видеонаблюдения и мобильных телефонов появились первые записи этого удивительного явления. Их внешний вид может значительно отличаться.

Например, загадочные яркие вспышки были зафиксированы на видео перед землетрясением 2021 года в Мехико, а также в Японии перед землетрясением 2022 года. По всей видимости, они действительно как-то связаны с мощной сейсмической активностью.