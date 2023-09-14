Работники из Узбекистана соберут автомобили Lada

Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана начало отправлять рабочих на предприятия АвтоВАЗа, сообщила пресс-служба ведомства.

«Группа наших соотечественников, успешно прошедших конкурсы на вакансии, организованные работодателями из России, отправилась в эту страну работать на предприятии АвтоВАЗ», — говорится в сообщении в телеграм-канале агентства.

По данным ведомства, в начале сентября представители АвтоВАЗа провели в Ташкенте и ряде регионов Узбекистана отбор среди граждан республики для работы на автозаводе.

В августе 2022 года агентство сообщало, что обсуждает с заводом возможность трудоустройства 500 человек.

АвтоВАЗу не хватает инженеров и рабочих — вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергей Громак охарактеризовал ситуацию как «драматическую».