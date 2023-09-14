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Работники из Узбекистана соберут автомобили Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана начало отправлять рабочих на предприятия АвтоВАЗа, сообщила пресс-служба ведомства.

«Группа наших соотечественников, успешно прошедших конкурсы на вакансии, организованные работодателями из России, отправилась в эту страну работать на предприятии АвтоВАЗ», — говорится в сообщении в телеграм-канале агентства.

По данным ведомства, в начале сентября представители АвтоВАЗа провели в Ташкенте и ряде регионов Узбекистана отбор среди граждан республики для работы на автозаводе.

В августе 2022 года агентство сообщало, что обсуждает с заводом возможность трудоустройства 500 человек.

АвтоВАЗу не хватает инженеров и рабочих — вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергей Громак охарактеризовал ситуацию как «драматическую».

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paramedic

500 лет грабили колонии и тут их отлучают от тити.Вах-вах, как это недемократично и немиропорядочно!

GammiPluh

Ставки приняты дамы и господа, ставок больше нет!

Nik3316

скоро черепа линейкой мерить начнут)))маразм крепчал.... там 99% населения имеют/имели связи с РФ

urbasik

Теперь осталось окончательно прогнать с улиц голытьбу на электросамокатах.Что бы они созерцали лихому...