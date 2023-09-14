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Россияне скупили карты таро

Источник:
Sibnet.ru
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Карты таро
Фото: © Sibnet.ru

Рост продаж книг и товаров из сегмента «эзотерика» составил 21%, среди лидеров продаж — карты таро. Интерес к мистике часто возникает в условиях нестабильности.

в сегменте «эзотерика» рост продаж составил 21%, причем речь не только о книгах, но и о картах таро, рассказал гендиректор «Эксмо-АСТ» Евгений Капьев.

«Картами таро в этом году интересуются больше, чем в прошлом, зафиксирован рост продаж на 36%. Однако если сравнивать с первым полугодием 2021 года, то этот интерес постепенно снижается. В первом полугодии 2022 года динамика роста составляла 155% год к году», — сказал «Известиям» представитель пресс-службы OZON.

#Мистика
Что дают карты таро

В тройку лидеров продаж маркетплейса в категории «эзотерика» в первом полугодии 2023 входят «Счастливый карман, полный денег: Формирование сознания изобилия», «Радикальное Прощение. Духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации» и «Беседы с Богом. Необычный диалог».

«Страсть к оккультизму естественна в условиях нестабильного, постоянно реформируемого социума: люди теряют мировоззренческую опору и ищут защиты и уверенности где придется», — пояснял «Алтапрессу» такой интерес завкафедрой психиатрии Алтайского медицинского университета Борис Пивень.

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Экономика #Торговля #Оракул
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