Томские биологи сделают косметику из омолаживающего гриба

Ученые ТГУ впервые в мире разрабатывает натуральную базу для производства линейки декоративной и уходовой косметики на основе краснокнижного гриба Sarcosoma globosum, сообщает пресс-служба вуза.
Экологически чистое сырье для производства кремов, лосьонов
и других продуктов получат без ущерба природе. Редкий гриб будет выращиваться в
производственных масштабах по технологии ученых.
«Гелеобразное содержимое плодовых тел гриба Sarcosoma
globosum издавна известен своими омолаживающими свойствами. Саркосома
шаровидная содержит огромное количество веществ, усиливающих регенерацию клеток
кожи и проявляющих омолаживающий эффект за счет активизации выработки коллагена»,
– сказала руководитель проекта Василина Елгина.
Но в России и Европе гриб считается краснокнижным, поэтому
необходимо разработать технологию получения сырья в промышленных условиях.
После того, как будут определены оптимальные технологии
выращивания, биологи разработают формы косметической базы на основе гриба,
которые подходят для длительного хранения и транспортировки: крем, порошок,
эмульсия или лосьон.
Такой продукт выгоден для российской промышленности,
поскольку позволит расширить линейку российской косметики и обеспечить ее
востребованность на рынке России и других стран. К примеру, такая продукция
перспективна для продвижения в Китае, Индии и других государствах Юго-Восточной
Азии.
Согласно подсчетам, только по Сибирскому федеральному округу
потенциал рынка сбыта – около 500 тонн в год. Срок окупаемости проекта составляет
два года с момента его реализации.