Томские биологи сделают косметику из омолаживающего гриба

Ученые ТГУ впервые в мире разрабатывает натуральную базу для производства линейки декоративной и уходовой косметики на основе краснокнижного гриба Sarcosoma globosum, сообщает пресс-служба вуза.

Экологически чистое сырье для производства кремов, лосьонов и других продуктов получат без ущерба природе. Редкий гриб будет выращиваться в производственных масштабах по технологии ученых.

«Гелеобразное содержимое плодовых тел гриба Sarcosoma globosum издавна известен своими омолаживающими свойствами. Саркосома шаровидная содержит огромное количество веществ, усиливающих регенерацию клеток кожи и проявляющих омолаживающий эффект за счет активизации выработки коллагена», – сказала руководитель проекта Василина Елгина.

Но в России и Европе гриб считается краснокнижным, поэтому необходимо разработать технологию получения сырья в промышленных условиях.

После того, как будут определены оптимальные технологии выращивания, биологи разработают формы косметической базы на основе гриба, которые подходят для длительного хранения и транспортировки: крем, порошок, эмульсия или лосьон.

Такой продукт выгоден для российской промышленности, поскольку позволит расширить линейку российской косметики и обеспечить ее востребованность на рынке России и других стран. К примеру, такая продукция перспективна для продвижения в Китае, Индии и других государствах Юго-Восточной Азии.

Согласно подсчетам, только по Сибирскому федеральному округу потенциал рынка сбыта – около 500 тонн в год. Срок окупаемости проекта составляет два года с момента его реализации.