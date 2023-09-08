Жители шести регионов Сибири выберут губернатора

Выборы разных уровней пройдут в России с 8 по 10 сентября, глав регионов выберут в 21 регионе страны, среди них — шесть регионов Сибири.
За кресло главы Новосибирской области поборются действующий
глава Андрей Травников, выдвинутый ЛДПР Евгений Лебедев, Владислав Плотников
(«Справедливая Россия — Патриоты за правду») и Роман Яковлев (КПРФ).
В Кемеровской области в выборах принимают участие
четыре кандидата: депутат заксобрания Кемеровской области,
секретарь районного комитета КПРФ Екатерина Грунтовая (КПРФ), помощник депутата
Госдумы РФ Станислав Карпов (ЛДПР), вице-спикер заксобрания
Кемеровской области Юрий Скворцов (СРЗП) и действующий губернатор региона
Сергей Цивилев («Единая Россия»).
В Алтайском крае также на второй срок хочет избраться
действующий глава Виктор Томенко («Единая Россия»). Также среди кандидатов:
депутат Алтайского заксобрания Евгения Боровикова (СРЗП), советник гендиректора
Барнаульской горэлектросети Сергей Булаев (ЛДПР), депутат Алтайского
заксобрания Сергей Малинкович («Коммунисты России»).
В Хакасии также на второй срок собирается коммунист Валентин
Коновалов, главный конкурент которого — Сергей Сокол («Единая Россия») снял
кандидатуру из-за болезни. Участвуют в выборах еще депутат Верховного совета
республики Михаил Молчанов (ЛДПР) и гендиректор авиазавода «Ирбис» Владимир
Грудинин («Коммунисты России»).
Новые лица
В Красноярском крае на пост главы региона претендуют
пять кандидатов. Врио губернатора, бывший заместитель министра финансов РФ Михаил
Котюков («Единая Россия») и четыре депутата заксобрания региона: Александр
Глисков (ЛДПР), Максим Маркерт (СРЗП), Ирина Иванова («Зеленые») и Андрей
Новак (КПРФ).
В Омской области главой также станет новый человек. В выборах участвуют врио губернатора Омской области Виталий Хоценко («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Алехин (КПРФ), депутат Законодательного собрания Омской области Владимир Казанин («Коммунисты России»), Максим Макаленко (ЛДПР).