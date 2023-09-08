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Жители шести регионов Сибири выберут губернатора

Источник:
Sibnet.ru
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Выборы
Фото: © Sibnet.ru
Выборы разных уровней пройдут в России с 8 по 10 сентября, глав регионов выберут в 21 регионе страны, среди них — шесть регионов Сибири.

За кресло главы Новосибирской области поборются действующий глава Андрей Травников, выдвинутый ЛДПР Евгений Лебедев, Владислав Плотников («Справедливая Россия — Патриоты за правду») и Роман Яковлев (КПРФ).

В Кемеровской области в выборах принимают участие четыре кандидата: депутат заксобрания Кемеровской области, секретарь районного комитета КПРФ Екатерина Грунтовая (КПРФ), помощник депутата Госдумы РФ Станислав Карпов (ЛДПР), вице-спикер заксобрания Кемеровской области Юрий Скворцов (СРЗП) и действующий губернатор региона Сергей Цивилев («Единая Россия»).

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Фильмы про выборы

В Алтайском крае также на второй срок хочет избраться действующий глава Виктор Томенко («Единая Россия»). Также среди кандидатов: депутат Алтайского заксобрания Евгения Боровикова (СРЗП), советник гендиректора Барнаульской горэлектросети Сергей Булаев (ЛДПР), депутат Алтайского заксобрания Сергей Малинкович («Коммунисты России»).

В Хакасии также на второй срок собирается коммунист Валентин Коновалов, главный конкурент которого — Сергей Сокол («Единая Россия») снял кандидатуру из-за болезни. Участвуют в выборах еще депутат Верховного совета республики Михаил Молчанов (ЛДПР) и гендиректор авиазавода «Ирбис» Владимир Грудинин («Коммунисты России»).

Новые лица

В Красноярском крае на пост главы региона претендуют пять кандидатов. Врио губернатора, бывший заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков («Единая Россия») и четыре депутата заксобрания региона: Александр Глисков (ЛДПР), Максим Маркерт (СРЗП), Ирина Иванова («Зеленые») и Андрей Новак (КПРФ).

В Омской области главой также станет новый человек. В выборах участвуют врио губернатора Омской области Виталий Хоценко («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Алехин (КПРФ), депутат Законодательного собрания Омской области Владимир Казанин («Коммунисты России»), Максим Макаленко (ЛДПР). 

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Топ комментариев

GammiPluh

Повелся на пряники, а выяснилось когда кидаешь Россию тебя больше защищать ни кто не хочет

ball-n-wall

Та же тема - усидеть на двух стульях..

-Керя-

Зато в Турцию зерно бесплатно а там следы теряются...

VALGOR

Не повелся, он и есть западный агент и сам воду мутит...