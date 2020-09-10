Политика в кино: лучшие фильмы про выборы

Кинематограф безжалостно обнажает политические интриги. Фильмов о выборах снято множество — биографических, исторических и полностью художественных. Среди них есть те, которые и заставят задуматься, и помогут понять прошлое, и просто поднимут настроение.

«Харви Милк»

США, биография, 2008 год, режиссер Гас Ван Сент, 18+

В главной роли: Шон Пенн

В основу сюжета легла реальная история первого в Америке политика по имени Харви Милк, открыто признавшегося в своих гомосексуальных наклонностях. Он был избран в городское правление и выступал за принятие законопроекта о правах сексуальных меньшинств.

Фото: © кадр из фильма «Харви Милк»

Развязку фильма показывают зрителю в начале фильма — Харви Милк записывает обращение к американцам и просит, чтобы послание обнародовали в случае его убийства. Затем в хронике сообщают: «Мэр Москоне и член совета Харви Милк убиты. Они застрелены». Уже дальше показана история жизни первого открытого гомосексуалиста-политика.

«Меняющие реальность»

США, фантастика, 2011 год, режиссер Джордж Нолфи, 12+

В главной роли: Мэтт Дэймон

Фантастический фильм рассказывает о молодом конгрессмене Дэвиде Норрисе, который стремительно поднимается по карьерной лестнице. Судьбой ему предназначено стать президентом США, но небезупречная репутация и излишняя эмоциональность Норриса портит планы Бюро.

В фильме «Меняющие реальность» отлично показана стратегия построения предвыборной кампании — агитационные речи и дебаты, реакция избирателей на те или иные обещания конгрессмена.

«День выборов»

Россия, комедия, 2007 год, режиссер Олег Фомин, 16+

В главных ролях: «Квартет И»

Главный российский фильм про выборы в России. Продолжение приключений команды из «Дня радио». По сюжету, руководитель одной из рейтинговых радиостанций страны получает заказ от загадочного клиента. Необходимо «раскрутить» на региональных выборах малоизвестного кандидата, отвоевать голоса у конкурентов и посадить его в кресло губернатора.

Именно в этом фильме прозвучала знаменитая песня «Выборы, выборы, все кандидаты…», которую после не раз использовали в различных политических акциях. А шутки из «Дня выборов», актуальные в любую избирательную кампанию, заслуженно ушли в народ.

«Глава государства»

США, комедия, 2003 год, режиссер Крис Рок, 16+

В главной роли: Крис Рок

Комедийный взгляд на выборы показал комик Крис Рок, сыгравший в «Главе государства» главную роль. По сюжету, один из кандидатов в президенты неожиданно умирает. На его замену демократическая партия подбирает темнокожего оболтуса Мэйсома Гиллиамома, который стал народным героем после спасения женщины с кошкой. Внезапно для всех Мэйсом разворачивает бурную политическую деятельность.

Фото: © кадр из фильма «Глава государства»

Сюжет «Главы государства» опередил историю — первый темнокожий президент США Барак Обама был избран в 2008 году, пятью годами позднее выхода фильма. Но тем история кажется более невероятной. Чтобы зрителю были понятны некоторые повороты сюжета и идеи фильма, нужно помнить об этой детали.

«Вся президентская рать»

США, историческая драма, 1976 год, режиссер Алан Дж. Пакула, 16+

В главных ролях: Дастин Хоффман, Роберт Редфорд

«Вся президенсткая рать» рассказывает об одной из самых скверных страниц политического противоборства в США на самом высоком уровне – Уотергейтском скандале. Он связан с разбирательством после попытки установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Демократической партии в Вашингтоне в ходе президентской избирательной кампании 1972 года.

Фото: © кадр из фильма «Вся президентская рать»

По сюжету политической драмы, в руки двух сотрудников вашингтонской газеты попадают сведения очевидцев, раскрывающие грязный заговор президента Никсона против его конкурента на предстоящих выборах. Основную часть фильма занимают рутинная работа по поиску свидетелей и упорные попытки заставить их говорить.

«Мартовские иды»

США, триллер, 2011 год, режиссер Джордж Клуни, 16+

В главных ролях: Райан Гослинг, Джордж Клуни

В фильме «Мартовские иды» рассказывается об избирательной кампании Майка Морриса 2004 года, проходившей во время первичных выборов кандидата на пост президента США от демократической партии.

Картина обнажает закулисные интриги предвыборной гонки, где честность оборачивается против героя, ломая его жизнь. Тогда в ход идет шантаж, хитрость и лицемерие. Фильм хорош стилизацией под классику политического кино и оценкой ролей в политическом мире.

«Грязная кампания за честные выборы»

США, комедия, 2012 год, режиссер Джей Роуч, 16+

В главных ролях: Уилл Форрелл и Зак Галифианакис

В центре сюжета два конкурирующих политика Кэм Брэди и Марти Хаггинс. Они пытаются победить на выборах, чтобы представлять свой небольшой штат Северная Каролина в Палате представителей США. Каждый при этом использует свои методы для достижения наилучшего результата.

Фото: © кадр из фильма «Грязная кампания за честные выборы»

Настоящее украшение фильма «Грязная кампания за честные выборы» — участие в нем первоклассных комиков: Феррела и Галифианакиса. При этом в комедии разворачивается неординарный сюжет.