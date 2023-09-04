Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи: главное

Переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана прошли в Сочи — главы государств обсудили двусторонние отношения, совместные проекты, зерновую сделку и ситуацию на Украине. Собрали основные высказывания президентов.

Несмотря на то, что по итогам переговоров не ожидается подписания каких-либо документов, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал их «очень конструктивными». По его словам, был проведен «исчерпывающий анализ двусторонних отношений».

Зерновая сделка

Россия готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции, заявил Путин. В случае исполнения российских требований Москва вернется в зерновую сделка в течение нескольких дней.

«Мы готовы в нее немедленно вернуться, как только будут исполнены данные нам обещания. Вот и все. Вот сегодня исполнят обещания, в течение ближайших нескольких дней мы вернемся в полном объеме, будем выполнять все, что от нас хотят», — сказал российский лидер.

переговоры Путина с Эрдоганом в Сочи Фото: © пресс-служба президента РФ

Путин предложил организовать поставки 1 миллиона тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Это поспособствует стабилизации мировых цен на продовольствие. Заинтересованность в поставках уже подтвердили шесть африканских стран.

В свою очередь, Эрдоган отметил, что на сегодня альтернатив зерновой сделке нет. По его словам, Турция уже подготовила новый пакет предложений по ее возобновлению. Он также предложил Киеву смягчить свой подход по черноморскому коридору в рамках зерновой сделки и подтвердил готовность Анкары поставлять российское зерно в виде муки в бедные страны.

Как работала зерновая сделка

«Зерновая сделка» — соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН, подписанные в Стамбуле 22 июля 2022 года. Документы предполагали создание безопасного коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции из украинских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России.

Москва 17 июля 2023 года официально уведомила украинскую сторону, что возражает против продления зерновой сделки. Соглашение прекратило функционировать 18 июля 2023 года из-за фактического невыполнения российских условий.

До 2022 года Россия и Украина входили в пятерку крупнейших продавцов пшеницы в мире и обеспечивали порядка 30% мировых поставок. Также на две страны приходилось почти 80% мирового экспорта подсолнечного масла.

В рамках сделки должны были разблокировать зарубежные активы и счета российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений, снова подключить «Россельхозбанка» к SWIFT, отменить ограничения на страхование российских продовольственных грузов и запреты на доступ в порты.

Двухстороннее сотрудничество

Москва и Анкара активно сотрудничают в сфере энергетики, отметил Путин. Первый блок атомной станции «Аккую», которая строится российскими специалистами, будет запущен уже в 2024 году. После этого Турция станет членом международного клуба ядерных государств.

Станция будет состоять из четырех энергоблоков с российскими реакторами ВВЭР, мощность каждого составит 1200 МВт. После запуска АЭС будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часoв ежегодно.

переговоры Путина с Эрдоганом в Сочи Фото: © пресс-служба президента РФ

Также на финальной стадии проект по созданию газового хаба. «Газпром» уже передал проект дорожной карты, на очереди вопрос о создании совместной рабочей группы. Эрдоган подтвердил, что его создание очень значимо для Турции.

Путин подчеркнул, что Россия готова экспортировать транзитом через Турцию газ потребителям в третьи страны. Всего с января по август текущего года «Газпром» поставил Турции более 10 миллиардов кубометров газа.

Ситуация на Украине

Президент России отметил, что Украина «отправила на свалку» прежние договоренности по разрешению военного конфликта, достигнутые при посредничестве турецкого лидера. При этом новые мирные инициативы демонстративно не обсуждаются с Россией.

Путин уточнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и что она не отказывается от них и сейчас. Эрдоган подчеркнул, что Анкара готова в очередной раз взять на себя роль посредника по урегулированию украинского конфликта

«Мы ранее выступали в качестве страны — хозяйки прямых переговоров между сторонами конфликта. Как прежде, мы готовы сделать от себя все зависящее в этом вопросе и выступить в роли посредника», — сказал президент Турции.

Турецкий лидер — один из немногих влиятельных мировых политиков, которые поддерживают личные контакты как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.