Остался один день для подачи заявления на электронное голосование

Жители 25 субъектов РФ смогут принять участие в выборах 8-10 сентября онлайн, срок регистрации кончается ночью в понедельник, 4 сентября.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это голосование без посещения избирательного участка. ДЭГ проводится на vybory.gov.ru. Чтобы на него попасть в день выборов, нужно заранее подать заявление на «Госуслугах».

Голосовать на выборах онлайн смогут жители 25 субъектов РФ, среди них — Новосибирская и Томская области, Алтайский край.

Как голосовать онлайн

В большинстве регионов голосование проводится с 8 по 10 сентября, а заявление можно подать до 23.59 4 сентября. В Томской области голосуют только 10 сентября — заявление можно подать до 23.59 6 сентября.