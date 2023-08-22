Выборы 10 сентября: как проголосовать онлайн

Выборы губернаторов, мэра Москвы и довыборы в Госдуму пройдут в большинстве регионов России с 8 по 10 сентября. Жители 25 субъектов РФ смогут проголосовать онлайн. Как зарегистрироваться на электронное голосование?

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это голосование без посещения избирательного участка. ДЭГ проводится на vybory.gov.ru. Чтобы на него попасть в день выборов, нужно заранее подать заявление на «Госуслугах».

Голосовать на выборах онлайн смогут жители 25 субъектов РФ, среди них — Новосибирская и Томская области, Алтайский край.

Как подать заявление на голосование онлайн

В большинстве регионов голосование проводится с 8 по 10 сентября, а заявление можно подать до 23.59 4 сентября. В Томской области голосуют только 10 сентября — заявление можно подать до 23.59 6 сентября.

Для граждан с пропиской в Москве отдельные условия. Они голосуют на mos.ru. Им не нужно заранее подавать заявление.

Подать заявление смогут совершеннолетние граждане. Адрес регистрации по месту жительства должен быть в регионах, где проводится ДЭГ. Данные в личном кабинете на портале «Госуслуг» должны совпадать с данными, содержащимися в регистре избирателей ЦИК России.

Подать заявление можно в личном кабинете на портале «Госуслуг». Это делается за пять минут, если есть подтвержденная учетная запись. Когда человек подтвердит свои личные данные, то получит код подтверждения. Он придет на номер телефона, указанный в личном кабинете.

Если планы избирателя поменялись, он может отозвать заявление и пойти голосовать на избирательный участок. Но отозвать заявление можно не позднее чем за три календарных дня до дня голосования. В регионах, где голосование идет несколько дней, — за три календарных дня до первого дня голосования.

Чтобы отозвать заявление на электронное голосование, надо найти информацию о поданном заявлении в личном кабинете «Госуслуг», нажать «Отозвать», затем проверить данные и подтвердить отзыв. На телефон придет код подтверждения. У заявления появится статус «Заявление в процессе отзыва». Затем статус изменится на «Заявление отозвано».

Как голосовать онлайн

Для онлайн-голосования понадобится устройство с доступом в интернет: компьютер, планшет или смартфон.

Для участия в ДЭГ потребуется устойчивый интернет. Если человек будет ехать на транспорте или находиться в зоне неустойчивого приема сигнала сотовой сети или Wi-Fi, то система может сработать некорректно.

Проголосовать через «Госуслуги» и электронную почту не получится. Порталы для голосования — отдельные информационные системы.

Поэтому понадобится зайти на сайт ДЭГ, используя логин и пароль от «Госуслуг». Затем подтвердить личность цифровым кодом из СМС, отправленного на номер телефона, указанный в личном кабинете на портале «Госуслуг».

#Топы Лучшие фильмы про выборы

После этого появится доступ к электронному бюллетеню, где можно будет поставить отметку напротив выбранного кандидата и нажать кнопку «Проголосовать». После подтверждения кандидата изменить выбор нельзя.

После отправки бюллетеня, система выдаст избирателю «квитанцию». По данным из нее на портале наблюдения ДЭГ можно будет найти транзакцию и убедиться в ее наличии в блокчейн (зашифрованная цепочка блоков с информацией).

Как сохраняется тайна голосования в электронном виде?

Закон №67 «О гарантиях избирательных прав» говорит о том, что голосование на выборах и референдуме должно быть тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина.

Чтобы соблюсти тайну голосования при электронном варианте проводится анонимизация, она запускается после корректного ввода кода подтверждения личности при голосовании на портале ДЭГ.

Персональные данные избирателя отделяются и заменяются на уникальный код, через него предоставляется доступ к электронному бюллетеню.

В момент голосования система знает уникальный код избирателя, но не может сопоставить его с личными данными. При голосовании волеизъявление избирателя зашифровывается на личном устройстве и уже в зашифрованном виде передается в систему.