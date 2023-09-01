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Эксперты сравнили БМП-3 с трофейной американской M2 Bradley

Источник:
РИА Новости
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Американская боевая машина пехоты M2 Bradley
Американская боевая машина пехоты M2 Bradley
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Российские эксперты изучили трофейную американскую боевую машину пехоты M2 Bradley и пришли к выводу, что она по эффективности полностью уступает БМП-3, сообщил заместитель исполнительного директора «Курганмашзавода» Роман Хромов.

«Натурное изучение образцов, захваченных в СВО, подтвердило, что американская БМП Bradley не является аналогом российской БМП-3. Изучение трофеев подтверждает, что БМП-3 по совокупности характеристик, огневой мощности, подвижности, удобству в эксплуатации, обслуживанию, ремонту на уровень превосходит американскую БМП», — сказал Хромов в интервью РИА Новости.

По его словам, Bradley вооружена автоматической пушкой калибром 25 миллиметров. «Также американская машина имеет низкую подвижность и проходимость, особенно по тем грунтам, которые мы видим в регионе проведения спецоперации», — добавил Хромов.

Американская боевая машина пехоты M2A2 ODS Bradley
Американская боевая машина пехоты M2A2 ODS Bradley
Фото: Spc. John Cress

Он отметил, что переданные Украине Bradley были несколько доработаны, в том числе и за счет электронных систем, достаточно сложных в эксплуатации. «Это одно из слабых мест этих машин: если в Bradley электронные компоненты выходят из строя, то машина может полностью потерять возможность вести стрельбу», — сказал Хромов. 

БМП-3 стоит на вооружении армии с 1987 года. Машина имеет мощный комплекс вооружения: 100-мм орудие низкой баллистики 2А70, через которое можно запускать управляемые ракеты, а также спаренную с ней 30-мм автоматическую пушку 2А72.

США в январе 2023 года передали Украине партию из 60 боевых машин пехоты Bradley в модификации M2A2 ODS. Это вариант БМП был разработан в начале 1990-х годов на основе боевого опыта иракской компании 1991 года. На вооружении американской армии сейчас стоит более совершенная модификация M2A3 Bradley.


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