Как отказаться от биометрии после 1 сентября?

Ложные сообщения в мессенджерах сообщили россиянам, что они после 1 сентября не смогут отказаться от сбора биометрических данных, и их начнут брать с видео от банкоматов и других мест, а затем за этими гражданами следить. Откуда возник этот миф, нужно ли срочно отказываться от биометрии и как это сделать?

Миф о биометрии и 1 сентября возник из-за того, что раньше биометрию собирали банки и госучреждения и хранили у себя. А с 30 сентября 2023 года все данные будут переданы и храниться только в Единой биометрической системе (ЕБС).

Единая биометрическая система (ЕБС) создана для надежности хранения этих данных, а банки лишь будут получать к ним доступ для предоставления услуг. Ее операторам стал — АО «Центр Биометрических Технологий» (ПАО «Ростелеком», Правительство России и Банк России).

Откуда же возникло 1 сентября? Просто за месяц до передачи данных в ЕБС банки должны уведомлять пользователей о том, что они направят уже собранную биометрию туда. Если биометрию граждан не собирали, то и передавать нечего.

Но неизвестные решили сыграть на страхе людей, что их личные данные попадут в систему, и якобы за ними станут следить, либо систему потом взломают и их «лицом и голосом» воспользуются мошенники.

Поэтому они разослали в мессенджерах фейковую страшилку, что надо срочно бежать в МФЦ до 1 сентября и писать заявление об отказе о сборе биометрических данных. При этом многие люди, которые в разных регионах стояли в очередях за этой услугой, никогда не сдавали биометрию.

Зачем нужна биометрия?

В России собирают только два вида биометрических данных — запись голоса и изображение человека, причем делают только через специальные устройства. Обыкновенные фотографии, голосовые сообщения, видеоролики – не считаются биометрическими данными. Сбор биометрии не происходит при сканировании или копировании паспорта.

Биометрические параметры выступают в качестве «пароля», которые сложно подделать по отдельности, а вместе оба параметра — невозможно.

Биометрия вместе с логином и паролем от Госуслуг приравнивается к паспорту. Например, с ее помощью можно получить нотариальные услуги и квалифицированную электронную подпись, взять кредит в банке или оформить вклад.

Если не сдавал биометрию, нужен ли отказ?

Нет. Если человек не сдавал биометрию, то собирать без его ведома и согласия ее никто не имеет права. Согласие предоставляется лично в письменном виде — онлайн или на бумаге.

Поэтому если человек никогда не сдавал биометрию, то никто не может ее взять из каких-то источников.

Биометрия с камер наблюдения или с загранпаспортов нового поколения в ЕБС не хранится и не используется.

Как собирают биометрию?

Сдача биометрии — дело добровольное. Это можно сделать через приложение «Госуслуги Биометрия» или лично в отделении банков. Чтобы сдать биометрию через приложение, нужно иметь телефон с NFC, загранпаспорт нового образца и подтвержденную учетную запись на Госуслугах.

Чтобы сдать биометрию в банке, нужно выбрать отделение, взять с собой паспорт и СНИЛС. На месте сотрудник банка сфотографирует и попросит произнести три последовательности цифр. Хранится такая биометрия пять лет.

Если человек не сдавал биометрию через «Госуслуги Биометрия» или в отделении банка, то другим путем его данные никто не собирал, а значит, и не может никуда передать.

Проверить статус биометрии и ее срок действия можно в личном кабинете на Госуслугах, в личном кабинете портала ЕБС или в приложении «Госуслуги Биометрия».

Фото: © Госуслуги

На Госуслугах надо зайти в «Профиль», затем открыть раздел «Биометрия». Если она не сдавалась, то появится надпись: «Биометрия не зарегистрирована».

Как удалить биометрию, если сдавал?

Если человек сдал биометрию, то удалить ее и отозвать согласие на обработку данных можно в любой момент. Для этого достаточно обратиться с паспортом в ближайший МФЦ. На любые дополнительные вопросы ответят специалисты центра.

Если подать отказ от хранения данных в ММФЦ, то биометрические персональные данные не будут импортированы в Единую биометрическую систему. Если не подать, то данные до 30 сентября будут переданы в ЕБС. Из системы эти данные также можно будет удалить в любой момент на Госуслугах.

Для этого надо зайти в раздел «Биометрия», затем нажать «Удалить». После удаления получить услуги через Единую биометрическую систему будет нельзя. Чтобы возобновить доступ к ним, нужно будет сдать биометрию заново.