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Путин проведет урок для одаренных школьников

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин 1 сентября, проведет открытый урок «Разговор о важном» для 30 одаренных школьников — победителей международных олимпиад и конкурсов, сообщает пресс-служба Кремля.

Открытый урок «Разговор о важном» пройдет в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей», отмечается в сообщении. «Президентский класс» будет состоять из школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе.

Путин уже проводил открытый урок «Разговоры о важном» 1 сентября 2022 года: в музейном и театрально-образовательном комплексе в Калининграде он выступил перед победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

«Разговоры о важном» проходят в российских школах с 2022 года для учеников всех классов. На таких уроках школьникам рассказывают об истории и культуре России. Темы для «Разговоров о важном» сформированы с учетом стратегии национальной безопасности РФ.

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Топ комментариев

masiki

чуечка )))) знает что будет следующий после пригожина )))

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...

pepelmetal

польша требует, смешно А то что))?

corrector

говорит очевидный вещи, ничего нового, неужели до кого то в европе ещё не дошло, что их попользовали...