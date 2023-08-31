Путин проведет урок для одаренных школьников

Президент России Владимир Путин 1 сентября, проведет открытый урок «Разговор о важном» для 30 одаренных школьников — победителей международных олимпиад и конкурсов, сообщает пресс-служба Кремля.

Открытый урок «Разговор о важном» пройдет в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей», отмечается в сообщении. «Президентский класс» будет состоять из школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе.

Путин уже проводил открытый урок «Разговоры о важном» 1 сентября 2022 года: в музейном и театрально-образовательном комплексе в Калининграде он выступил перед победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

«Разговоры о важном» проходят в российских школах с 2022 года для учеников всех классов. На таких уроках школьникам рассказывают об истории и культуре России. Темы для «Разговоров о важном» сформированы с учетом стратегии национальной безопасности РФ.