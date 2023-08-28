Гарри Поттер родился в Кемерове

Супружеская пара из Кемерова назвала сына Гарри Поттером, родители считают, что с такой фамилией у него было мало шансов на другое имя.

«Как бы мы ни назвали ребенка, его с такой фамилией все равно бы называли Гарри Поттером, только сейчас это не шутки, а его настоящее имя. Это необычно. Это интересно, это запоминающееся», — рассказал Сибдепо отец мальчика Сергей Поттер.

По его словам, в семье Поттеров рано или поздно должен был появиться ребенок с именем Гарри.

Папа малыша отметил, что ни он, ни его жена Алина — не фанаты саги Джоан Роулинг о юном волшебнике.