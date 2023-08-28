НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Гарри Поттер родился в Кемерове

Источник:
Sibnet.ru
364 2

Супружеская пара из Кемерова назвала сына Гарри Поттером, родители считают, что с такой фамилией у него было мало шансов на другое имя.

«Как бы мы ни назвали ребенка, его с такой фамилией все равно бы называли Гарри Поттером, только сейчас это не шутки, а его настоящее имя. Это необычно. Это интересно, это запоминающееся», — рассказал Сибдепо отец мальчика Сергей Поттер.

По его словам, в семье Поттеров рано или поздно должен был появиться ребенок с именем Гарри.

Папа малыша отметил, что ни он, ни его жена Алина — не фанаты саги Джоан Роулинг о юном волшебнике.

Еще по теме
Число одиночек в России достигло рекорда
Киевлянка первой в стране сменила отчество на матчество
Умерла дочь Сергея Королева
Умер самый старый человек в мире
смотреть все
Жизнь #О людях #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стихийный мемориал появился у офиса «ЧВК Вагнер Центра»
Стало известно, по какому признаку опознали Пригожина
Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Версия инсценировки смерти Пригожина появилась в Сети
Обсуждение (2)
Картина дня
ВСУ по совету Запада изменили тактику боевых действий
Выборы президента России защитят от «виртуальных крыс»
Военные сбили украинскую крылатую ракету у побережья Крыма
Эксперт предупредил о возможном дефиците бензина
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
33
Основатель «Вагнера» Пригожин погиб в авиакатастрофе
32
Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина
24
Зеленский назвал риски переноса боев в Россию
19
Пригожин погиб в авиакатастрофе: что известно
19
Минобороны сообщило о масштабной атаке беспилотников на Крым