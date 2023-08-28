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Шедевры из шин появились в Красноярске. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фотограф Дмитрий Марков опубликовал шедевры из шин во дворе на улице Мичурина в Красноярске, это целый зоопарк.

«Во дворах Красноярска обнаружен предположительно венец творения покрышечного ЖЭК-арта — целый краснокнижный зоопарк, вызывающий одновременно оторопь и восхищение. Найден был так же автор резиновых изваяний — дядя Леша с улицы Мичурина. От съемок и комментариев он наотрез отказался», — написал в телеграм-канале Марков.

По его мнению, источником вдохновения стали советские кукольные мультфильмы.

Украшать шинами дворы запрещено с 2021 года. За использование старых шин для украшения земельного участка собственники должны выплачивать штраф до 2 тысяч рублей. Автомобильные покрышки – отходы IV класса опасности, они наносят «безвозвратный вред» окружающей среде.

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Культгид #Искусство #Красноярск
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