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Новосибирцы увольнялись из‑за проблем с руководством

Источник:
Sibnet.ru
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Директор
Фото: © Sibnet.ru

Новосибирцы увольнялись из-за низкой зарплаты и руководства, создающего напряженную обстановку в коллективе, сообщает служба исследований hh.ru.

Соискателей из Новосибирской области спросили, что, помимо зарплаты, чаще всего влияло на их желание уволиться с предыдущей работы. Половина респондентов ответили, что это карьерные перспективы, на втором месте оказались условия труда, на третьем – руководство.

Из-за проблем с руководством чаще уходят опытные работники: 47% в возрасте 25-34 года, 44% - 35-44 года. Большинство уволившихся респондентов сказали, что ушли из-за недовольства руководством, ответили, что руководитель создает напряженную атмосферу в коллективе, что нет доверия к его компетентности, а также у начальника слабые лидерские качества.

В числе других популярных причин: непосредственный руководитель не интересуется работой подчиненных, не занимается их развитием, не прислушивается к их мнению, а также позволяет себе грубое и неуважительное поведение по отношению к коллегам, внедряет слишком много необоснованных инициатив, либо он наоборот, использует устаревшие подходы и не инициирует нововведения.

Еще 27% недовольны, что их начальник обесценивает результаты труда команды или присваивает их себе, а 25% испытывают недоверие и тотальный контроль со стороны руководителя.

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Экономика #Рынок труда
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