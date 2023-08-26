Стартовали самые масштабные поиски Лох-Несского чудовища

Около 200 «охотников на монстров» начали крупнейшие за последние 50 лет поиски легендарного шотландского существа из озера Лох-Несс.

Поисковики используют летающие и подводные дроны для обследования озера глубиной 24 метра и длиной порядка 60 километров. В их распоряжении находятся также инфракрасные камеры для определения тепловых точек и чувствительный гидрофон.

По оценке специалистов, экспедиция является самой тщательно продуманной за 1300-летнюю историю поисков неуловимого чудовища, которое может обитать в глубоком озере, пишет газета The New York Times.

Ранее команда зоологов провела глобальный анализ ДНК воды озера Лох-Несс в Шотландии, чтобы проверить вероятность так называемой «теории угря», которая бы объяснила природу знаменитого чудовища.