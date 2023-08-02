Лох-Несское чудовище проверили анализом ДНК

Команда зоологов провела глобальный анализ ДНК воды озера Лох-Несс в Шотландии, чтобы проверить вероятность так называемой «теории угря», которая бы объяснила природу знаменитого чудовища.

Согласно «теории угря», легендарным существом может являться европейский угорь вида Anguilla anguilla, способный вырастать до весьма крупного размера. По своему поведению они хорошо подходят под рассказы очевидцев, которые наблюдали Лох-Несское чудовище.

Популярность эта теория обрела в 2018 году, тогда ученые отобрали пробы воды из озера и провели анализ ДНК, что позволило идентифицировать всех существ, которые обитают в водоеме. В итоге в пробах было обнаружено необычайно большое количество ДНК европейских угрей.

Новое исследование позволило оценить вероятность обнаружения угря экстраординарного размера. Оказалось, что вероятность встретить в озере Лох-Несс угря длиной один метр составляет примерно 1 к 50 тысячам.

При этом анализ показал, что вероятность обнаружения гораздо более крупных особей практически равна нулю. Проведенные расчеты опровергают теорию о том, что Лох-Несское чудовище могло быть гигантским угрем.