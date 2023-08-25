Курорт «Речкуновский» построят за 5 млрд рублей в Бердске

Новосибирская область и корпорация «Туризм.РФ» вместе построят курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский» на 270 номеров в Бердске за 5 миллиардов рублей, сообщается на сайте правительства России.

Объем инвестиций в комплекс оценивается в 5 миллиардов рублей, после запуска комплекса дополнительный турпоток в регион составит 23 тысячи человек в год. Подробности проекта пока неизвестны, кроме того не ясно, как будет использоваться территория старого санатория «Речкуновский».

«Речкуновский» санаторий был построен в 1959 году и по праву считался одной из лучших кардиологических здравниц страны. С сентября 2004 года официально не функционирует. Рядом расположены санаторий «Сосновка».

В прошлом году санатории Новосибирской области приняли 167,9 тысячи человек, это на 15,9% больше, чем в 2021 году.