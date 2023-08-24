Суд запретил Wildberries снимать деньги с удаленных из профилей карт

Суд признал незаконными списания Wildberries денег с карт, удаленных из личного кабинета, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Жители пожаловались в Управления Роспотребнадзора по Тульской области, что Wildberries списывал деньги с удаленных из профиля банковских карт. Условие о том, что компания оставляет за собой право на списание денег по имеющимся платежным данным, было зафиксировано в Правилах пользования торговой площадкой «Wildberries».

Но ООО «Вайлдберриз» не имеет право списывать деньги без согласия потребителей, так как это не кредитная организация, сообщает Роспотребнадзор. Это условие в правилах маркетплейса ущемляет права потребителя. Поэтому ведомство подало иск в суд.

Подольский городской суд признал незаконным списание денег за товары на Wildberries с карт, удаленных из личного кабинета клиента. Wildberries ранее заявляла, что работает в соответствии с законодательством, а деньги списывает лишь в том случае, если разрешение на транзакции предоставил сам клиент.